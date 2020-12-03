Деньги пенсионеров бросили на спасение РЖД 56 0 Экономика

«Российские железные дороги» одни из первых среди российских госмонополий воспользовались механизмом бессрочного долга. С мая по ноябрь они заняли «навсегда» 633 млрд руб. пенсионных накоплений россиян. Об этом говорится в обзоре негосударственных пенсионных фондов Центробанка. Деньги монополии понадобились из-за кассового разрыва, вызванного кризисом.