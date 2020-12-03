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Деньги пенсионеров бросили на спасение РЖД
3 Декабря 2020 56 0 Экономика
«Российские железные дороги» одни из первых среди российских госмонополий воспользовались механизмом бессрочного долга. С мая по ноябрь они заняли «навсегда» 633 млрд руб. пенсионных накоплений россиян. Об этом говорится в обзоре негосударственных пенсионных фондов Центробанка. Деньги монополии понадобились из-за кассового разрыва, вызванного кризисом.
Пенсии одолжили «навсегда»
- В конце весны правительство Михаила Мишустина столкнулось с просьбами государственных корпораций помочь им поправить тяжелое финансовое состояние. За счет федерального бюджета это было невозможно – в нем красовалась «дыра» в 4,7 трлн руб. Поэтому в кабинете министров придумали схему: деньги госкорпорации могут занять «навсегда» у пенсионных фондов.
- Бессрочный долг подразумевает, что у долгового обязательства нет конкретной даты, когда деньги должны быть выплачены. Потенциально они могут возвращаться бесконечно долго. Это не повышает общую долговую нагрузку на компанию. Однако не избавляет от необходимости платить проценты. По словам аналитиков, госкомпании смогут за счет «вечных» кредитов погасить текущие обязательства, к примеру, зарплаты.
- У РЖД возникла необходимость занять, поскольку из 821 млрд руб., которые компания должна была потратить в этом году на капитальное строительство, у нее нашлось только 210 млрд. Правительство разрешило монополии привлечь более 600 млрд руб. у пенсионных фондов «навечно».
- Бессрочные облигации РЖД купил в основном Внешэкономбанк. Под его управлением находится 39 млн так называемых «молчунов». В мае РЖД продал бессрочные облигации на 370 млрд руб., затем 30 млрд в июне, 20 млрд в июле, 100 млрд в сентябре, 80 млрд в октябре и 33 млрд в ноябре. Средняя ставка по займам составила 7,25% годовых. В общей сложности монополия заняла 633 млрд руб. из пенсионных денег россиян. На очереди «Газпром» и другие.
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