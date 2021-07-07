Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам
Россияне сократили расходы на потребление в июне. По данным СберИндекса, относительно мая сокращение оказалось не большим – 0,37%, но оно намечает дальнейший тренд. В июле этому пришло подтверждение – потребительская активность в первых числах месяца показала продолжающееся падение расходов. С начала года россияне поддерживали привычный уровень потребления за счет сбережений и кредитов, но сбережений становится все меньше, а кредиты дорожают и требуют регулярных выплат. К выборам в Госдуму власти собираются поддержать россиян на 200 млрд руб.
Денег потреблять у россиян все меньше
- Восстанавливаться российской экономике после провала 2020 года помогала потребительская активность россиян. Однако ее пределы обнаружились уже в июне – по данным СберИндекса, впервые с начала года расходы россиян упали по отношению к предыдущему месяцу на 0,37%. После этого в первых числах июля тренд подтвердился, а 5 июля стало худшим днем с начала марта по объему расходов россиян.
- Потребление россиян в отсутствие роста доходов держалось на сбережениях и кредитах. Так, по данным Росстата, в первом квартале россияне заработали 14,3 трлн руб., а потратили 14,9 трлн. Разница была покрыта за счет отложенных средств и займов. Объем кредитов вырос за полгода на 1,7 трлн руб., до 22 трлн руб. (такого уровня долговой нагрузки на россиян в истории еще не было).
- При этом, как подсчитали аналитики Сбербанка, вместе с сокращением расходов россиян начала замедляться и экономика: в мае рост сократился на 0,2% по отношению к апрелю, объемы производства так же упали на 0,2%, а оборот розницы – на 0,5%. На этом в том числе сказалась политика Центробанка, который делает деньги дороже, повышая ключевую ставку, чтобы остановить рост цен. Побочный эффект этого – падение потребления и замедление роста экономики.
- Однако власти могут этому противопоставить единоразовые выплаты в размере 10 тыс. руб. семья с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. Также неполные семьи с 1 июля получат в среднем по 5,6 тыс. руб., а также 6,35 тыс. руб. будут выплачивать беременным в трудной жизненной ситуации. По подсчетам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, россиянам из бюджета выделят всего около 200 млрд руб.
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- Это не изменит сильно потребительскую динамику, но поддержит ее перед выборами в Госдуму в сентябре. При этом аналитик сомневается, что россияне поменяют свое отношение к власти после небольших подачек. Главной проблемой останется высокая инфляция, которая сдерживает восстановление спроса в реальном выражении, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В конце июня общий рост цен составил 6,4% в годовом выражении, а продовольствие подорожало в 2,7 раза больше.
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....Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам... А после выборов отнимут 400млрд. руб. в виде повышения цен и налогов. Как раз сейчас правительство обсуждает, как повысить налогов на эту сумму.