Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам 468 1 Экономика

Россияне сократили расходы на потребление в июне. По данным СберИндекса, относительно мая сокращение оказалось не большим – 0,37%, но оно намечает дальнейший тренд. В июле этому пришло подтверждение – потребительская активность в первых числах месяца показала продолжающееся падение расходов. С начала года россияне поддерживали привычный уровень потребления за счет сбережений и кредитов, но сбережений становится все меньше, а кредиты дорожают и требуют регулярных выплат. К выборам в Госдуму власти собираются поддержать россиян на 200 млрд руб.