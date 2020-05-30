Деньги для Хафтара. США обвинили Россию в незаконной печати денег для Ливии 23 0 Экономика img_copyright

Российский Гознак напечатал для правительства генерала Хафтара динары общей суммой на 1,1 млрд долларов США. Мальта, через которую проходила пересылка средств в Ливию, изъяла «контрафактную» ливийскую валюту. Об этом сообщил Госдепартамент США в пятницу, 29 мая, хотя сама операция состоялась 26 мая. Мальта второй раз задерживает валюту, которая идет из России в Ливию.