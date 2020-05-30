Капитал страны
ENGLISH
30 МАЙ, 15:49 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Деньги для Хафтара. США обвинили Россию в незаконной печати денег для Ливии
30 Мая 2020 23 0 Экономика
img_copyright
Российский Гознак напечатал для правительства генерала Хафтара динары общей суммой на 1,1 млрд долларов США. Мальта, через которую проходила пересылка средств в Ливию, изъяла «контрафактную» ливийскую валюту. Об этом сообщил Госдепартамент США в пятницу, 29 мая, хотя сама операция состоялась 26 мая. Мальта второй раз задерживает валюту, которая идет из России в Ливию.
Деньги для Хафтара
- Москва поддерживает командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара и печатает для него деньги с 2016 года. Хафтар сражается с официальным правительством страны в Триполи. При этом на территории страны ходят деньги, отпечатанные Гознаком России и британской фирмой De La Rue. Но официальное правительство до сих пор не называло «российские» динары нелегальным платежным средством.
- Первый раз Мальта задержала партию динаров из России в октябре 2019 года, когда поставки валюты резко увеличились на восток Ливии. Четыре партии, осуществленные с февраля по июль того же года, составили 4,5 млрд диннаров, или 3,22 млрд долларов. Всего Россия отпечатала с 2016 по 2019 годы для Ливии 843 тонны банкнот. В общей сложности это 13,5 млрд динаров, или 9,5 млрд долларов.
- Очередная партия на 1,1 млрд долларов была конфискована Мальтой 26 мая. По мнению Госдепа США, приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, «усугубил экономические проблемы Ливии». В США выразили решимость работать с ООН и иностранными партнерами для пресечения деятельность по подрыву «суверенитета и стабильности» Ливии.
- Госзнак России печатает банкноты по заказам центробанков и национальных банков других стран официально. Данные о напечатанных для Ливии динарах отображаются в таможенной статистике страны.
- Мальта не признает правительство Хафтара в Ливии и поддерживает Правительство национального согласия в Триполи. Гражданская война раскалывает Ливию после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.
Статьи
Узнай, страна
29 МАЙ, 18:57 Самозанятым вернут уплаченный налог за прошлый год
29 МАЙ, 17:49 Рубль может укрепиться во время отпусков россиян
29 МАЙ, 13:08 ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?
29 МАЙ, 11:09 В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
29 МАЙ, 10:46 В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
28 МАЙ, 14:46 В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»
28 МАЙ, 14:17 В Краснодарском крае ввели новый участок водопровода, снабжающего Новороссийск, Геленджик и Крымск
28 МАЙ, 12:36 В Калининградской области начали строить завод по переработке торфа в грунт для грибов и цветов
27 МАЙ, 15:20 В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова
27 МАЙ, 15:00 В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план
Написать комментарий