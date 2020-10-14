Деньги бегут из России. Более 35 млрд долларов ушли за границу с начала года 535 0 Экономика

С начала года из России было выведено 35,5 млрд долларов. Масштабный отток капитала уже оказался на 10,5 млрд больше, чем Центробанк прогнозировал за весь год. Деньги выводили из всех классов активов – от вложений в реальный сектор до акций российских компаний и госдолга. Россия становится все более токсичной для иностранцев из-за санкций, непоследовательной политики и повышения налогов.