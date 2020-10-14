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Деньги бегут из России. Более 35 млрд долларов ушли за границу с начала года

14 Октября 2020 535 0 Экономика
Деньги бегут из России. Более 35 млрд долларов ушли за границу с начала года

С начала года из России было выведено 35,5 млрд долларов. Масштабный отток капитала уже оказался на 10,5 млрд больше, чем Центробанк прогнозировал за весь год. Деньги выводили из всех классов активов – от вложений в реальный сектор до акций российских компаний и госдолга. Россия становится все более токсичной для иностранцев из-за санкций, непоследовательной политики и повышения налогов.

Россия любит деньги, но деньги не любят Россию

  • Согласно последним данным по платежному балансу России, который представил Центробанк, с января по сентябрь отток капитала из страны ускорился в 1,6 раза и достиг 35,5 млрд долларов. Приток инвестиций при этом за тот же период составил около 6 млрд долларов.
  • В реальный сектор экономики инвесторы вложили в 5 раз меньше, чем год назад – 4,7 млрд долларов против 24,2 млрд. От акций иностранцы просто избавлялись, не наращивая своей доли, и распродали бумаг российских компаний на 3 млрд долларов за 9 месяцев. В госдолг вложения были сокращены до 1,8 млрд долларов, из которых облигаций на 0,7 млрд инвесторы успели продать, получив спекулятивный доход на разнице ставок.
  • По сути, инвесторы эвакуируют последние крохи из России. Наибольший отток капитала из страны наблюдался в 2014 году, когда страна вмешалась во внутренний украинский кризис и присоединила Крым. Тогда из реального сектора ушли 180 млрд долларов, или 38% всех прямых инвестиций, которые могли бы обеспечить россиянам рост зарплат и достойную жизнь.
  • За 6 лет после геополитической катастрофы в Россию было вложено 398 млрд долларов, большая часть из которых носили спекулятивный характер. Более того, властям так и не удалось добиться вложений на уровне 2014 года, когда инвестиции достигали 410 млрд долларов.
  • Неуклюжие попытки «развернуться на Восток» ничего не дали – Китай отказался занимать России и инвестировать в ее развитие. Общий объем китайских инвестиций не превышает 1% от всех вложений в российскую экономику, а в реальном выражении составляет около 2 млрд долларов. Китаю явно нужен сырьевой вассал в лице России и Россия охотно играет эту роль.
  • В целом инвестиции в России равняются 23% ВВП, тогда как для развития нужен минимум уровень в 30%, говорит завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. По его словам, иностранцы не вкладывают в Россию, но и сама страна не спешит в себя инвестировать.
  • Государство должно заботиться не о наполнении бюджета для силовиков и президента, а о восстановлении экономики. Вместо накопления бессмысленной «кубышки» денег необходимо эти деньги заставлять работать, вкладывая в экономику. Поэтому слабая, недофинансированная и загибающаяся экономика страны – прямое следствие политики властей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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