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Денег на распродажи не нашлось. Россияне сократили покупки на 45%

17 Ноября 2020 169 1 Экономика
Денег на распродажи не нашлось. Россияне сократили покупки на 45%

В «черную пятницу» 11 ноября россияне сократили расходы на покупки товаров на 45% по сравнению с 2019 годом. К такому выводу пришли аналитики «Сбериндекса», изучившие траты российских покупателей. Эксперты назвали динамику потребления «подавленной». Впрочем, ничего удивительного нет – по России идет вторая волна коронавируса, некоторые регионы снова переходят к тотальному карантину, а доходы россиян продолжают падать.

«Подавленное» потребление россиян

  • Глобальный день распродаж 11 ноября в России провалился. Расходы россиян на покупки с 9 по 15 ноября оказались ниже на 45%, чем в 2019 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитический обзор лаборатории «Сбериндекс».
  • Несмотря на низкие расходы, участие россиян в распродажах, тем не менее, сказалось на сумме расходов за всю неделю – они снизились. Так, например, отрицательная динамика наблюдалась в категории непродовольственных товаров – минус 2,2% к прошлому году. В «Универсальных магазинах» продажи упали на 4,9%.
  • Россияне меньше купили одежды, обуви и аксессуаров – минус 5,4%, а также на 1,8% меньше товаров для строительства и ремонта. Аналитики отмечают, что это не совсем характерно для пандемии – еще весной сегмент DIY показывал рост на фоне остальных.
  • Однако в целом за неделю с 9 по 15 ноября индекс потребительской активности восстановился по сравнению с прошлой неделей. Он вырос до 73,8 пунктов. Это, как отмечают в «Сбериндексе», ближе к норме, чем было. В частности, заметно восстановление выручки бизнеса после двух неделю снижения – общее число торговых точек выросло на 3,5% по сравнению с уровнем февраля, когда в России еще не было проблемы коронавируса.
  • Тем не менее, финансовое состояние россиян остается тяжелым. По данным «Хоум Кредит», более чем у половины граждан (55,2%) доходы соответствуют расходам, а у 21,6% – расходы превышают доходы. Более того, у 23,2% семей расходы оказываются больше заработка. Чтобы покрыть разницу, большинство граждан берут кредиты – так поступают 61,3%. Больше работают и зарабатывают – 21,5% россиян.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:44 0 0
Вася:

Пару недель назад.общался с одним....москвичом. В процессе разговора про Зарплаты, сказал ему,что в прошлом году летне-осенний период зарабатывал порядка 50.000р/мес. НО(!) мне приходилось "пахать" по 300 часов в месяц,тогда как обычный КЗОТ это 5 дней в неделю по 8 часов=40 часов,а это 22 рабочих дня в месяц= 176 часов. На что он ответил,цитирую:"Да была бы моя воля,я бы вас [провинциалов] заставлял работать по 400 часов!" Вот такое отношение москвичей к обычному народу....(((

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