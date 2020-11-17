Капитал страны
ENGLISH
17 НОЯ, 14:46 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Денег на распродажи не нашлось. Россияне сократили покупки на 45%
17 Ноября 2020 169 1 Экономика
В «черную пятницу» 11 ноября россияне сократили расходы на покупки товаров на 45% по сравнению с 2019 годом. К такому выводу пришли аналитики «Сбериндекса», изучившие траты российских покупателей. Эксперты назвали динамику потребления «подавленной». Впрочем, ничего удивительного нет – по России идет вторая волна коронавируса, некоторые регионы снова переходят к тотальному карантину, а доходы россиян продолжают падать.
«Подавленное» потребление россиян
- Глобальный день распродаж 11 ноября в России провалился. Расходы россиян на покупки с 9 по 15 ноября оказались ниже на 45%, чем в 2019 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитический обзор лаборатории «Сбериндекс».
- Несмотря на низкие расходы, участие россиян в распродажах, тем не менее, сказалось на сумме расходов за всю неделю – они снизились. Так, например, отрицательная динамика наблюдалась в категории непродовольственных товаров – минус 2,2% к прошлому году. В «Универсальных магазинах» продажи упали на 4,9%.
- Россияне меньше купили одежды, обуви и аксессуаров – минус 5,4%, а также на 1,8% меньше товаров для строительства и ремонта. Аналитики отмечают, что это не совсем характерно для пандемии – еще весной сегмент DIY показывал рост на фоне остальных.
- Однако в целом за неделю с 9 по 15 ноября индекс потребительской активности восстановился по сравнению с прошлой неделей. Он вырос до 73,8 пунктов. Это, как отмечают в «Сбериндексе», ближе к норме, чем было. В частности, заметно восстановление выручки бизнеса после двух неделю снижения – общее число торговых точек выросло на 3,5% по сравнению с уровнем февраля, когда в России еще не было проблемы коронавируса.
- Тем не менее, финансовое состояние россиян остается тяжелым. По данным «Хоум Кредит», более чем у половины граждан (55,2%) доходы соответствуют расходам, а у 21,6% – расходы превышают доходы. Более того, у 23,2% семей расходы оказываются больше заработка. Чтобы покрыть разницу, большинство граждан берут кредиты – так поступают 61,3%. Больше работают и зарабатывают – 21,5% россиян.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
16 НОЯ, 19:01 Тарифы за вывоз мусора повысятся с июля 2021 года
16 НОЯ, 18:47 ВОЗ: одной вакцины недостаточно для борьбы с COVID-19
16 НОЯ, 17:08 На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде
16 НОЯ, 10:13 К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
13 НОЯ, 09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
12 НОЯ, 18:33 Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
12 НОЯ, 18:10 Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области
Написать комментарий
Пару недель назад.общался с одним....москвичом. В процессе разговора про Зарплаты, сказал ему,что в прошлом году летне-осенний период зарабатывал порядка 50.000р/мес. НО(!) мне приходилось "пахать" по 300 часов в месяц,тогда как обычный КЗОТ это 5 дней в неделю по 8 часов=40 часов,а это 22 рабочих дня в месяц= 176 часов. На что он ответил,цитирую:"Да была бы моя воля,я бы вас [провинциалов] заставлял работать по 400 часов!" Вот такое отношение москвичей к обычному народу....(((