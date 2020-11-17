Денег на распродажи не нашлось. Россияне сократили покупки на 45% 169 1 Экономика

В «черную пятницу» 11 ноября россияне сократили расходы на покупки товаров на 45% по сравнению с 2019 годом. К такому выводу пришли аналитики «Сбериндекса», изучившие траты российских покупателей. Эксперты назвали динамику потребления «подавленной». Впрочем, ничего удивительного нет – по России идет вторая волна коронавируса, некоторые регионы снова переходят к тотальному карантину, а доходы россиян продолжают падать.