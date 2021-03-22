Действительно ли ученый нашел ранний экземпляр Десяти заповедей?

Библейский текст, который в XIX веке был отвергнут как подделка, не только аутентичен, но и является предшественником Книги Второзаконие, как теперь говорит один ученый. Но не все с ним согласны.

Книга Второзаконие описывает некоторые события в Израиле, из ранней истории, и рассказывает о нескольких законах, данных Богом, включая Десять заповедей. Многие ученые считают, что Книга Второзаконие была написана около 2700 лет назад. Новый текст датируется несколько ранее.

Это заявление вызвало значительное внимание, однако большинство ученых выразили сомнения, заявив, что, по их мнению, текст является подделкой.

Текст написан на палео-иврите на 16 фрагментах кожи. В 1883 году Моисей Вильгельм Шапира, торговец древностями из Иерусалима, привез этот текст в Европу. Он показал его комитету ученых в Германии, который отклонил его как подделку. Затем Шапира отправился в Великобританию, где предложил продать фрагменты Британскому музею за 1 миллион фунтов стерлингов. Эксперт, работающий в музее, также отклонил это предложение как подделку. В следующем году, в 1884 году, Шапира скончался.

После смерти Шапиры его вдова продала текст книготорговцу по имени Бернард Куорич, и его местонахождение было неизвестно примерно с 1900 года. Но некоторые рукописные копии текста сохранились до наших дней.

Настоящий текст?

В статье, опубликованной в журнале Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft , и в недавно опубликованной книге «Прощение Моисея: прото-библейская книга» (Mohr Siebeck, 2021), Идан Дершовиц, профессор в Потсдамском университете, Германия, доказал, что текст не только аутентичен, но и является предшественником Книги Второзаконие.

Дершовиц приводит множество аргументов в поддержку своего утверждения о подлинности текста. И самое главное, по его словам, это доказывают собственные записи Шапиры. Так как показывают, что торговец древностями изо всех сил пытался понять текст. По крайней мере, сказал Дершовиц, это должно доказать, что Шапира не подделывал документ сам.

Шапира утверждал, что текст был найден в Вади аль-Муджибе в Иордании.

«В бумагах есть большое количество вопросительных знаков, размышлений на полях и отклоненных прочтений. Это, по-видимому, предварительная расшифровка. Действительно, Шапира все еще находился в процессе определения правильного порядка вписанных фрагментов кожи», - утверждает Дершовиц.

Он также отмечает, что бедуины, у которых Шапира приобрел текст, не имели особых причин для создания тщательно продуманной подделки.

Что говорят библеисты

Большинство опрошенных ученых выразили скептицизм и заявили, что текст, скорее всего, является подделкой.

Одна из проблем, отмеченных учеными, заключается в том, что текст был утерян более века назад, что делает невозможным его научное тестирование. Вдобавок они отметили, что у Шапиры был опыт продажи подделок. В 1870-х годах Шапира продал несколько предметов с надписями, предположительно созданных древними моавитянами, которые оказались подделками. По словам ученых, надпись на тексте содержит ряд необычных особенностей, которые предполагают, что их создал фальсификатор 19 века, например, буквы, написанные в стойках, которые древний писатель обычно не использовал бы.

«Драматические заявления требуют драматических, убедительных доказательств, и у нас их просто нет в отношении полосок Шапиры. Скорее, у нас есть гипотетические и косвенные доказательства, в лучшем случае. И это просто не поможет», - сказал Кристофер Роллстон, профессор северо-западных семитских языков и литератур в Университете Джорджа Вашингтона, который привел длинный список причин, по которым текст, вероятно, является подделкой. «Сценарий полос Шапиры ошибочен, и эти изъяны похожи на недостатки, которые часто встречаются в современных подделках на протяжении десятилетий».

Сидни Уайт Кроуфорд, почетный профессор Университета Небраски в Линкольне, знаток еврейской Библии и иврита, также нашел аргументы Дершовица неубедительными.

«Вопрос о подлинности основан на остатках материала, которые сейчас отсутствуют и не могут быть проверены, и на анализе палеографии - почерке», - сказал Кроуфорд, отметив, что предыдущие палеографические исследования текста показали, что они содержат необычные особенности, которые указывают на подделку. Исследования текста, проведенные в 20-м и 21-м веках, основывались на рукописных копиях, в то время как в некоторых исследованиях, проведенных в 19 веке, использовался сам текст.

Дершовиц возражает в своей книге и статье, что палеографические ошибки, выявленные учеными, могут быть результатом отсутствия фактического текста для изучения. Ученые XIX века могли допустить эти ошибки при копировании текста от руки. Другими словами, реальный текст мог отличаться от рукописных копий, которые сохранились до наших дней.

Некоторые ученые оставили открытой возможность того, что текст является подлинным, пишет Live Science.