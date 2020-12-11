Дефицит товаров близко. В России ввели регулирование цен на продовольствие 382 3 Экономика

Президент Владимир Путин не хотел повторения ситуации с дефицитом продуктов, как в позднем СССР, но после его возмущения ростом цен на продукты Россия на всех парах понеслась к продовольственному кризису. Правительство взяло под козырек перед президентом и ввело регулирование цен на наиболее подорожавшие товары, что несет риск позднесоветского дефицита.