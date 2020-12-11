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Дефицит товаров близко. В России ввели регулирование цен на продовольствие

11 Декабря 2020 382 3 Экономика
Дефицит товаров близко. В России ввели регулирование цен на продовольствие

Президент Владимир Путин не хотел повторения ситуации с дефицитом продуктов, как в позднем СССР, но после его возмущения ростом цен на продукты Россия на всех парах понеслась к продовольственному кризису. Правительство взяло под козырек перед президентом и ввело регулирование цен на наиболее подорожавшие товары, что несет риск позднесоветского дефицита.

На пути к советскому дефициту товаров

  • Президент Путин с первого дня нахождения у власти строил «правильную» версию распавшегося Советского Союза. В этом его строительстве до 2020 года не хватало только одного – регулирования цен на продукты питания. Для его введения президент использовал бедность россиян, борьбу с которой он сам отложил до 2030 года.
  • «У людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», – сказал Путин, которого до этого не заботило, как 19,5 млн россиян выживают на 11280 руб. Премьер Михаил Мишустин обвинил в недосмотре профильные ведомства, которые упустили рост цен. Он поручил провести переговоры с производителями и торговыми сетями о снижении стоимости товаров.
  • Результат не заставил себя долго ждать – сахар и подсолнечное масло, подорожавшие с начала года на 70% и 24% соответственно за счет высокого спроса за рубежом, будут стоить фиксированную цену. В опте подсолнечное масло не должно продаваться дороже 95 руб. за литр, в рознице – 110 руб. Сахар, в свою очередь, в опте должен стоить 36 руб. за кг, а в рознице – 45 руб.
  • В отрасли заметили, что эти цены на 12-15% ниже текущих ценников на полках магазинов. Но правительство это не интересует, оно даже не выступает стороной договоренности между производителями и торговыми сетями. Более того, цены официально снижаются «добровольно». Если же цены не будут снижены так, как требует правительство, власти обещают принять экспортные пошлины, которые сделают невыгодным продажу продуктов питания за рубеж.
  • Так, например, власти ограничивают вывоз подсолнечника и рапса – пошлины на экспорт выросли до 30%. В Российском зерновом союзе прямо говорят, что такой подход властей может обернуться двумя последствиями. Во-первых, потребуется многоуровневая система контроля, которая потянет за собой дополнительные расходы бюджета. Во-вторых, товары по установленной цене исчезнут и с полок, и возникнет ровно тот дефицит, о котором Путин говорил в связи с СССР.
  • В Институте конъюнктуры аграрного рынка отмечают, что еще никогда правительство не позволяло себе такой стиль общения. Представители отрасли настаивают не на устных директивах, а на официальных распоряжениях властей, по которым они лично будут нести ответственности в случае экстраординарной ситуации на внутреннем рынке. Сейчас же чиновники и правительство обещают подготовить нормативно-правовые документы к 14 декабря.
  • Также правительство закрыло глаза на то, что предприятия пищевой промышленности зависят от закупочных цен на сырье, а его цену никто снижать не собирается. Весь профессионализм чиновников налицо: три месяца никак не регулировать рынок и не работать с поставщиками и производителями, а потом за один день поставить ультиматум производителям и без анализа экономической стороны снизить цены. Это и есть прямая дорога к дефициту.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:28 1 0
BEAR:

Подобные "Алги" еще совсем недавно всех уверяли, что крымский мост Россия не построит. Не признав своего позора, теперь они чешут языками и надеются, что Россия развалится :) Низкие умы всегда надеются, что у соседа когда-то будет хуже.

13:26 0 0
Вася :

Я так понял из Статьи,что цены ещё вырастут?! ))) Вчера зашёл в "Магнит". Масло растительное самое дешёвое за бутылку 88 рублей (900 гр), а самая дорогая,вроде "Злато" по 108 рублей (вроде 1 литр). Исходя из логики и выводов статьи, подорожание ещё будет!! Поскольку на цены Путен ориентируется на Московские видимо! Ну и правильно...всем бесплатно целлофановый макинтош! Почему не деревянный?! Так лес Китай вывозит! М-да...И написано:"не заботило, как 19,5 млн россиян выживают на 11280 руб." Действительно! Вот есть у меня сосед и у него трое детей! Жена дома сейчас. Зарабатывает он 50.000р живут как-то. И есть другой сосед (молодой ещё). Он зарабатывает 35.000 рублей и живёт ЛУЧШЕ, так как он живёт с родителями))) и не оплачивает коммуналку и продукты,да и нет семьи у него. Ну и как считать эти 11280 рублей?! Полстраны на НЕОФИЦИАЛЬНОЙ зарплате сидят. Делить на всех в семье,редко у кого больше 12.000р получается на человека.

12:52 0 1
Алга:

Это правильное решение Путина, он молодец! Дефицит товаров в позднем СССР привел к разрушению последнего. Дефицит товаров в позднепутинской РФ приведет к ее разрушению и окончательному развалу Российской империи. И это будет самое грандиозное событие нашего времени - крушение последней империи в мире! Народы, проживающие в РФ, наконец-то получат свободу.

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