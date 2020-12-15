Дефицит лекарств стал критическим. Компанию Усманова призывают к ответственности 222 0 Экономика

Косвенное налогообложение лекарств привело к критическому дефициту медикаментов в регионах России. Оперативные меры премьер-министра Михаила Мишустина не исправили ситуацию, а лишь усугубили. И это в разгар пандемии коронавируса, когда лекарства стали вопросом жизни и смерти. Альянс фармацевтических ассоциаций призвал привлечь к ответственности Центр развития перспективных технологий, крупной долей в котором владеет миллиардер Алишер Усманов.