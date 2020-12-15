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Дефицит лекарств стал критическим. Компанию Усманова призывают к ответственности
15 Декабря 2020 222 0 Экономика
Косвенное налогообложение лекарств привело к критическому дефициту медикаментов в регионах России. Оперативные меры премьер-министра Михаила Мишустина не исправили ситуацию, а лишь усугубили. И это в разгар пандемии коронавируса, когда лекарства стали вопросом жизни и смерти. Альянс фармацевтических ассоциаций призвал привлечь к ответственности Центр развития перспективных технологий, крупной долей в котором владеет миллиардер Алишер Усманов.
Россиянам все дороже обходится маркировка
- Маркировка товаров, в том числе лекарственных средств, – это по сути косвенное налогообложение торговли в угоду частно-государственных структур под предлогом проверки легальности товаров. Ее экономический смысл заключается в распределении дополнительной ренты с товарооборота между госкорпорациями и олигархами. Этот процесс раздачи «лакомых кусков» рынка идет с одобрения президента Владимира Путина, подписывающего соответствующие указы. У обычных потребителей нет никакой потребности в маркировке, зато в ней заинтересованы корпорации и миллиардеры, получающие с каждой покупки любого товара от молока до автомобильных покрышек 50 копеек.
- К чему может привести косвенное налогообложение под названием «маркировка товаров», отлично видно по ситуации на фармацевтическом рынке, где оператор маркировки устроил коллапс и поставил под угрозу жизни россиян. Альянс фармацевтических ассоциаций направил письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором пожаловался на плохую работу оператора и неэффективные меры премьера Михаила Мишустина. Правительство не только не решило проблему доступности лекарств, но и усугубило ее.
- Объединение крупнейших региональных сетей аптек, по данным «Фармацевтического вестника», считает, что система маркировки «полностью себя дискредитировала». Она полна сбоев и некорректной работы. Более того, в регионах есть проблемы со связью, поэтому нет возможности контролировать «адресность движения препаратов», а также оперативно планировать и управлять запасами и резервами. Не могут аптеки с этой системой проверять легальность препарата, который покупает конечный потребитель.
- Негатив потребителей переносится на аптеки, а не на систему маркировки. Поэтому Альянс просит приостановить действие нормативных актов об обязательной маркировке до решения технических проблем и наложить мораторий на штрафные санкции до 31 декабря 2021 года. Сам же Центр развития перспективных технологий Альянс предлагает привлечь к ответственности «за ненадлежащее качество работы». Центр был создан в середине декабря 2017 года с одобрения президента Путина. Владельцами компании выступают структуры миллиардера Алишера Усманова, госкорпорация «Ростех» и инвестор Александр Галицкий.
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