«Дать оздоровиться каждому». Как я посетила комплекс «Белый медведь» в Дагестане

Сегодняшняя ситуация диктует свои правила. Практически целых тридцать лет мы могли ездить по всему миру, лишь бы денег хватало. А сегодня очень многие границы закрыты. Но наш человеческий дух все же хочет вырваться за рамки своего города, за рамки знакомых пейзажей.

Вот и я решила посмотреть, что еще может предложить наша страна в плане очищения и оздоровления. Бывала я и под Петрозаводском, и в Дубне и, конечно, в Москве на подобных мероприятиях. И вот возникла возможность поехать в Дагестан, в Махачкале говорили друзья, есть место, которое они могут рекомендовать.

Безусловно, надо сравнить финансовую составляющую. И Махачкала оказалась победителем в этом сравнительном анализе. Цифры прыгали от 200 до 30 тысяч. Это со стандартным набором процедур.

Что же! Решение принято, и билеты на самолет куплены.

Встретил меня исключительно пунктуальный и приветливый Магомед. Он работает в хозяйственной службе «Белого медведя». Размещение оказалось вполне комфортным.

Поскольку прибыла я поздно вечером, то, соответственно, знакомилась с персоналом и правилами утром. А ночь сопровождалась прибоем Каспийского моря!

Думаю, что рассказывать подробно обо всех процедурах и как составлен каждый день нету смысла. Есть смысл предложить всем, у кого есть проблемы с весом, с позвоночником, да и вообще хочется почиститься и оздоровиться, съездить в «Белый медведь» и окунуться в оздоровительную культуру этого заведения самостоятельно.

Но несколько слов о массажисте Кариме сказать все же хочу!

Техника, которую применяют здесь, позволила моей шее чувствовать себя впервые за несколько лет хорошо!

Подкупает внимательное отношение и искреннее желание помочь.

Руководитель комплекса Магомедова Фатима Амаровна подобрала коллектив, который вместе с ней выполняет непростую миссию – дать возможность оздоровиться каждому, кто приехал в «Белый медведь».