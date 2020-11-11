Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 НОЯ, 14:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 НОЯ, 14:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Дать оздоровиться каждому». Как я посетила комплекс «Белый медведь» в Дагестане

11 Ноября 2020 198 0 Новые возможности
«Дать оздоровиться каждому». Как я посетила комплекс «Белый медведь» в Дагестане

Сегодняшняя ситуация диктует свои правила. Практически целых тридцать лет мы могли ездить по всему миру, лишь бы денег хватало. А сегодня очень многие границы закрыты. Но наш человеческий дух все же хочет вырваться за рамки своего города, за рамки знакомых пейзажей.

Вот и я решила посмотреть, что еще может предложить наша страна в плане очищения и оздоровления. Бывала я и под Петрозаводском, и в Дубне и, конечно, в Москве на подобных мероприятиях. И вот возникла возможность поехать в Дагестан, в Махачкале говорили друзья, есть место, которое они могут рекомендовать.

Безусловно, надо сравнить финансовую составляющую. И Махачкала оказалась победителем в этом сравнительном анализе. Цифры прыгали от 200 до 30 тысяч. Это со стандартным набором процедур.

Что же! Решение принято, и билеты на самолет куплены.

Встретил меня исключительно пунктуальный и приветливый Магомед. Он работает в хозяйственной службе «Белого медведя». Размещение оказалось вполне комфортным.

Поскольку прибыла я поздно вечером, то, соответственно, знакомилась с персоналом и правилами утром. А ночь сопровождалась прибоем Каспийского моря!

Думаю, что рассказывать подробно обо всех процедурах и как составлен каждый день нету смысла. Есть смысл предложить всем, у кого есть проблемы с весом, с позвоночником, да и вообще хочется почиститься и оздоровиться, съездить в «Белый медведь» и окунуться в оздоровительную культуру этого заведения самостоятельно.

Но несколько слов о массажисте Кариме сказать все же хочу!

Техника, которую применяют здесь, позволила моей шее чувствовать себя впервые за несколько лет хорошо!

Подкупает внимательное отношение и искреннее желание помочь.

Руководитель комплекса Магомедова Фатима Амаровна подобрала коллектив, который вместе с ней выполняет непростую миссию – дать возможность оздоровиться каждому, кто приехал в «Белый медведь».

Елена Ивкина
Елена Ивкина

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян

Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян
Политика

Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей

Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей
Экономика

Распродажа на триллион. За девальвацией рубля стояли иностранные инвесторы

Распродажа на триллион. За девальвацией рубля стояли иностранные инвесторы
Экономика

Девальвация рубля привела к росту цен до 40%

Девальвация рубля привела к росту цен до 40%
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации

Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации

Новости дня

11:18 В России количество заболевших COVID-19 выросло на 19851 человека В России количество заболевших COVID-19 выросло на 19851 человека
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:55 В РФ новогодние каникулы могут продлить на две недели В РФ новогодние каникулы могут продлить на две недели
10:29 Три алтайских врача заразились COVID-19 после вакцинации Три алтайских врача заразились COVID-19 после вакцинации
09:46 Титов: московскому бизнесу нужно компенсировать убытки от новых ограничений Титов: московскому бизнесу нужно компенсировать убытки от новых ограничений
10 НОЯ, 18:49 Президент подписал назначение новых министров Президент подписал назначение новых министров
10 НОЯ, 18:01 Путин: Россия продолжит модернизацию ядерных сил Путин: Россия продолжит модернизацию ядерных сил
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10 НОЯ, 17:26 ЦБ рекомендует ограничить снятие наличных на кассах ЦБ рекомендует ограничить снятие наличных на кассах

Узнай, страна!

12:05 Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:43 Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации
11:01 Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске
10 НОЯ, 14:47 Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой
10 НОЯ, 12:37 Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае
10 НОЯ, 12:22 Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 НОЯ, 12:01 Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее
09 НОЯ, 19:16 Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах
09 НОЯ, 18:30 Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты
09 НОЯ, 17:32 Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном Первую на Северном Кавказе цифровую электроподстанцию запустили в Грозном
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter