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Данные россиян оказались на помойке. Вот так банки защищают личную информацию клиентов
11 Июня 2020 215 0 Общество
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Несмотря на постоянную борьбу с утечкой личных данных клиентов, в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что персональные данные россиян попали в свободный доступ, а следовательно, могут оказаться в руках мошенников. При этом в Банке России считают, что если клиент самостоятельно раскрыл мошенникам номер карты, пароль из СМС, CVV-код и так далее, то банк не обязан компенсировать ему украденные средства. Но как мошенники узнают о клиентах банков? Как показывает практика, злоумышленники могут не только приобрести клиентские базы в интернете, но и найти нужную информацию на помойке.
- В Нижегородской области нашли папки с банковскими договорами, в которых содержались личные данные клиентов, включая и копии паспортов. Папки с документами лежали возле мусорных баков и, как заявляют очевидцы, на документах был нанесен логотип банка "Возрождение". Нижегородцы, нашедшие папки с документами, позвонили в банк, где им "отказались помочь", но через несколько часов неизвестный молодой человек забрал документы.
- В банке "Возрождение" считают появившуюся информацию недостоверной, также, как и фотографии, сделанные нижегородцами на месте обнаружения документов. В пресс-службе банка заявили "Открытому Нижнему", что в настоящий момент проводят проверку данного инцидента, подозревая, что имела место фальсификация. Такую же информацию получили и обратившиеся в банк РИА Новости.
- Технический директор компании DeviceLock, которая занимается разработкой систем борьбы с утечками данных, Ашот Оганесян прокомментировал ситуацию. Он изучил сделанные нижегородцами фотографии отметив, что по крайней мере половина документов в папках представляет собой договоры на открытие счетов, в которых, помимо прочих личных данных клиентов, содержатся сведения о месте работе и копии паспортов обратившихся в банк.
- По его словам найденные на свалке данные могут быть использованы мошенниками не только для звонков клиентам, с целью получить доступ к счетам человека. Злоумышленники могут попытаться с помощью этих документов взять кредиты или оформить банковские карты, которые потом будут использовать в разнообразных схемах обналичивания незаконных доходов.
- Тем не менее глава DeviceLock считает маловероятным, что документы на помойку отнесли сотрудники банка. Скорее всего, и он считает такой вариант наиболее вероятным, документы с личными данными оказались на свалке из-за халатного отношения сотрудников организации-аутсорсера, которой они были переданы на хранение или для дальнейшего уничтожения.
- Согласно данным ФинЦЕРТ - Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, в 2019 году из-за действий мошенников россияне потеряли более 6,4 млрд рублей. Но банки вернули клиентам только 935 млн рублей - 15% от всех украденных денег, ссылаясь на заявления Банка России о том, что они не обязаны возвращать украденные средства в том случае, если клиенты сами предоставили мошенникам необходимую им информацию, такую, как, например, номер карты, пароль из СМС или CVV-код.
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