Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
11 ИЮН, 21:23 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

11 ИЮН, 21:23 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Данные россиян оказались на помойке. Вот так банки защищают личную информацию клиентов

11 Июня 2020 215 0 Общество
Данные россиян оказались на помойке. Вот так банки защищают личную информацию клиентов
img_copyright

Несмотря на постоянную борьбу с утечкой личных данных клиентов, в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что персональные данные россиян попали в свободный доступ, а следовательно, могут оказаться в руках мошенников. При этом в Банке России считают, что если клиент самостоятельно раскрыл мошенникам номер карты, пароль из СМС, CVV-код и так далее, то банк не обязан компенсировать ему украденные средства. Но как мошенники узнают о клиентах банков? Как показывает практика, злоумышленники могут не только приобрести клиентские базы в интернете, но и найти нужную информацию на помойке.

  • В Нижегородской области нашли папки с банковскими договорами, в которых содержались личные данные клиентов, включая и копии паспортов. Папки с документами лежали возле мусорных баков и, как заявляют очевидцы, на документах был нанесен логотип банка "Возрождение". Нижегородцы, нашедшие папки с документами, позвонили в банк, где им "отказались помочь", но через несколько часов неизвестный молодой человек забрал документы. 
  • В банке "Возрождение" считают появившуюся информацию недостоверной, также, как и фотографии, сделанные нижегородцами на месте обнаружения документов. В пресс-службе банка заявили "Открытому Нижнему", что в настоящий момент проводят проверку данного инцидента, подозревая, что имела место фальсификация. Такую же информацию получили и обратившиеся в банк РИА Новости. 
  • Технический директор компании DeviceLock, которая занимается разработкой систем борьбы с утечками данных, Ашот Оганесян прокомментировал ситуацию. Он изучил сделанные нижегородцами фотографии отметив, что по крайней мере половина документов в папках представляет собой договоры на открытие счетов, в которых, помимо прочих личных данных клиентов, содержатся сведения о месте работе и копии паспортов обратившихся в банк.
  • По его словам найденные на свалке данные могут быть использованы мошенниками не только для звонков клиентам, с целью получить доступ к счетам человека. Злоумышленники могут попытаться с помощью этих документов взять кредиты или оформить банковские карты, которые потом будут использовать в разнообразных схемах обналичивания незаконных доходов. 
  • Тем не менее глава DeviceLock считает маловероятным, что документы на помойку отнесли сотрудники банка. Скорее всего, и он считает такой вариант наиболее вероятным, документы с личными данными оказались на свалке из-за халатного отношения сотрудников организации-аутсорсера, которой они были переданы на хранение или для дальнейшего уничтожения.  
  • Согласно данным ФинЦЕРТ - Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, в 2019 году из-за действий мошенников россияне потеряли более 6,4 млрд рублей. Но банки вернули клиентам только 935 млн рублей - 15% от всех украденных денег, ссылаясь на заявления Банка России о том, что они не обязаны возвращать украденные средства в том случае, если клиенты сами предоставили мошенникам необходимую им информацию, такую, как, например, номер карты, пароль из СМС или CVV-код.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек

Коронавирус сократил доходы населения мира. За чертой бедности окажутся 100 млн человек
Экономика

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»

ФНБ вывезли из России. Олигархи «паркуют прибыль в офшорах»
Экономика

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции

Москва разыграет «миллион призов» среди участников голосования по Конституции
Экономика

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения

Банки будут блокировать «сомнительные» переводы без подтверждения
Экономика 1

Узнай, страна

В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей

В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти

Новости дня

20:28 Власти Москвы рекомендуют оставаться дома на праздники Власти Москвы рекомендуют оставаться дома на праздники
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
Донской бизнес в ожидании правоприменительной практики по налоговым льготам
19:05 Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца Премьер продлил возможность получения пособия по безработице на 3 месяца
17:34 Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово Шойгу: к Параду Победы в Москве все готово
16:43 В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля В России эпидемия COVID-19 завершится к концу июля
16:00 Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году Эксперты назвали самые безопасные туристические направления в 2020 году
14:45 Песков: позиция России по Донбассу не изменилась Песков: позиция России по Донбассу не изменилась
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
В подвешенном состоянии на время изоляции: как в Краснодарском крае решался арендный вопрос
13:24 Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России

Узнай, страна!

18:32 В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей В Краснодарском крае дан старт строительству современной канализации в Геленджике за 2,7 млрд рублей
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
17:58 В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300 В Подмосковье начали сборку первого опытного образца полностью отечественного самолета Ил-114-300
17:43 В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек В Саратовской области построили новый мясокомбинат за 1 млрд рублей, трудоустроив 150 человек
08:03 Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти
10 ИЮН, 13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
10 ИЮН, 12:40 В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 ИЮН, 12:04 В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter