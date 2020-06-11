Данные россиян оказались на помойке. Вот так банки защищают личную информацию клиентов 215 0 Общество img_copyright

Несмотря на постоянную борьбу с утечкой личных данных клиентов, в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что персональные данные россиян попали в свободный доступ, а следовательно, могут оказаться в руках мошенников. При этом в Банке России считают, что если клиент самостоятельно раскрыл мошенникам номер карты, пароль из СМС, CVV-код и так далее, то банк не обязан компенсировать ему украденные средства. Но как мошенники узнают о клиентах банков? Как показывает практика, злоумышленники могут не только приобрести клиентские базы в интернете, но и найти нужную информацию на помойке.