Чубайс поставил Путину условие перед увольнением из «Роснано» 336 1 Политика

Президент Владимир Путин отправил в отставку главу «Роснано» Анатолия Чубайса в начале декабря. Тогда СМИ писали о том, что глава государства не стал встречаться с отставником, а при назначении нового руководителя «Роснано» Сергея Куликова даже не упомянул его. В действительности, по словам Чубайса, встреча с президентом не только состоялась, но и предложение о новой должности исходило от самого Путина. Перед тем как согласиться, Чубайс поставил президенту одно условие.