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Чубайс поставил Путину условие перед увольнением из «Роснано»
30 Декабря 2020 336 1 Политика
Президент Владимир Путин отправил в отставку главу «Роснано» Анатолия Чубайса в начале декабря. Тогда СМИ писали о том, что глава государства не стал встречаться с отставником, а при назначении нового руководителя «Роснано» Сергея Куликова даже не упомянул его. В действительности, по словам Чубайса, встреча с президентом не только состоялась, но и предложение о новой должности исходило от самого Путина. Перед тем как согласиться, Чубайс поставил президенту одно условие.
Президент выполнил условие Чубайса
- В рамках реформы институтов развития, которую затеял премьер-министр Михаил Мишустин, президент Владимир Путин снял с должности главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Он занимал этот пост с 2008 года, несмотря на многочисленные финансовые неуспехи корпорации и казался бессменным. Вместе с его уходом «Роснано» лишили самостоятельности и отдали под крыло «Внешэкономбанка», а на место Чубайса Путин назначил бывшего руководителя аппарата главы «Ростеха» Сергея Куликова.
- Через время стало известно, что Чубайс займет ранее несуществующую должность – спецпредставителя президента по связям с международными организациями. В программе RTVI «Итоги года – 2020» бывший глава «Роснано» рассказал, что он лично встречался с Путиным и у них состоялся разговор. Путин, по его словам, сам предложил ему стать его спецпредставителем.
- Чубайс согласился, но поставил одно условие – формально он не будет помощником президента. «Мигалка, ксива, кабинет, секретарша – главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», – заявил Чубайс.
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- Интересно, что именно Анатолий Чубайс создал администрацию президента в ее нынешнем виде. В 1996 году он возглавлял предвыборный штаб Бориса Ельцина. После победы на выборах Ельцин назначил Чубайса главой администрации, а через время расширил ее полномочия отдельным законом. В администрацию Чубайс пригласил своего петербургского знакомого из команды Анатолия Собчака Алексея Кудрина, а Кудрин позвал в Москву Владимира Путина.
- Путин уважительно относится к Чубайсу – одному из ключевых архитекторов современной российской власти и человеку, внедрившему выборные технологии, которые помогли Путину стать президентом в 2020 году. О роли Чубайса в современной российской истории идут споры. Одно бесспорно – он остается «непотопляемым» политическим тяжеловесом.
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Не условие он поставил, а раком поставил продажную марионетку западу который подписал закон МВФ о повышении пенсионного возраста!