Чубайс и Кудрин предупредили о «революции». Нефтяному благополучию России наступает конец 429 1 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и спецпредставитель Путина по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на Петербургском экономическом форуме предупредили правительство о «серьезном вызове благосостоянию и стабильности» России. По словам Чубайса, отказ от углеводородов человечества – «это революция такого масштаба, которая сопоставима с Английской промышленной революцией». России в этой связи необходимо реструктуризовать экономику, чтобы остаться великой энергетической державой.