Чубайс и Кудрин предупредили о «революции». Нефтяному благополучию России наступает конец
4 Июня 2021 429 1 Экономика
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и спецпредставитель Путина по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на Петербургском экономическом форуме предупредили правительство о «серьезном вызове благосостоянию и стабильности» России. По словам Чубайса, отказ от углеводородов человечества – «это революция такого масштаба, которая сопоставима с Английской промышленной революцией». России в этой связи необходимо реструктуризовать экономику, чтобы остаться великой энергетической державой.
Миру скоро не нужна будет российская нефть
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что мир в ближайшие десять лет пройдет пик потребления нефти. Это произойдет так же, как до этого мир прошел пик потребления угля. Такая ситуация для России несет двойной вызов: с одной стороны, придется освобождаться от углеводородного следа, а с другой – сократится валютная выручка.
- Нефть и газ приносят России около 50-55% всех экспортных доходов – около 230 млрд долларов в год (всего экспорт составляет порядка 420 млрд, если брать 2019 год, когда он не падал). Еще с советских времен экономика России построена на обмене углеводородов на технологии и продукты массового потребления. Поэтому для России отказ мира от углеводородов – плохая новость.
- По словам спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса, это революция, сопоставимая с Английской промышленной революцией. «Даже индустриализация в нашей стране, прошедшая в середине XX века, мне кажется, меньше по масштабам, чем отказ от углеводородов», – сказал Чубайс.
- Чубайс назвал три события, которые определяют будущее российской экономики. В первую очередь, это цели Евросоюза по климатической политике на 2030 год – объемы выбросов CO2 должны быть снижены на 55%. Второе – это возвращение США в Парижское соглашение и цель по снижению выбросов на 50% по сравнению с 1990-м годом. Третье – намерение Китая стать углеродно нейтральным к 2060 году.
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- По словам Чубайса, это угрожает не только экспорту российских нефти и газа, но и российскому экспорту с высоким углеродным следом. Чтобы остаться великой энергетической сверхдержавой, России нужно переключиться на экспорт водорода. Действующая газотранспортная система может на 10% использоваться для транспортировки водорода уже сейчас, без модернизации. «У нас такое фантастическое преимущество, о котором мечтать не может никто», – заявил Чубайс и призвал «вцепиться зубами немедленно» в это направление.
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РФ всегда что нибудь или кто нибудь угрожает. все обещания слезть с иглы МСБ-вранье длящееся всю историю государства российского. реальность-это повторение пути пройденного другими с отставанием в 30-50 лет. никакой конкуренции РФ и никому составить не в состоянии, в силу крайней озабоченности положением дел в мире, несправедливостью, однополярностью, гипертрофированным и пожизненным милитаризмом и тотальным казнокрадством. сюда же добавим резко-континентальный климат, что ведет к колоссальному удорожания любой продукции.возможно скоро даже школьникам придет понимание, что РФ никакая не сверхдержава, а страна которая не может даже развиваться.