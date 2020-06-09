Что важнее - карьера или семья? 82% жителей Земли выбирают семью
Некоторым людям бывает сложно ответить на вопрос: что в их жизни главней - семья или карьера. Эксперты провели опрос среди жителей разных стран мира и выяснили, что же предпочитают жители планеты Земля: семейные узы или материальные блага.
Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR узнали мнение жителей ведущих стран мира о том, что для них представляет большую ценность - карьера или семья. Так, 82% опрошенных заявили о предпочтении, оказываемом семье, и только 18% населения Земли объявили своим приоритетом карьеру.
Причем больше всего семью ценят жители Италии. О своем предпочтении семейных уз карьере заявили 91% итальянцев. За ними следуют немцы и британцы, по 89% которых считают семью важней карьеры, а замыкают тройку лидеров жители США, где семью больше карьеры ценит 87% населения.
Пятое место в опросе заняла Бразилия. В стране 85% жителей ценят семью больше карьеры. А вот россияне в опросе оказались на 6 месте, опередив жителей Южной Кореи, Таиланда, Китая и Индии. Так, в России о предпочтении семьи заявили 84% опрошенных, в Южной Корее - 80%, в Таиланде семью больше карьеры ценят 75% жителей, а меньше всего тех, кто считает семью более важной чем карьера в Китае (72%) и Индии (66%).
При этом, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), эксперты которого выяснили наиболее важные аспекты жизни россиян, подавляющее большинство поставили на первое место здоровье, как свое, так и своих близких, и семейные отношения, а на последнем месте оказалось продвижение по карьерной лестнице.
Согласно результатам опроса:
- 99% россиян называют свое здоровье и здоровье своих близких наиболее важным в их жизни;
- 98% важнейшим аспектом жизни считают отношения в семье;
- 97% отдают предпочтение безопасности;
- 96% выбирают материальное положение и экологию в месте своего проживания;
- 94% называют важным наличие социальной инфраструктуры;
- 93% отмечают важность общения с друзьями;
- 87% считают важным благополучную экономическую и политическую обстановку в стране;
- 84% хотят иметь возможность достижения поставленных целей;
- 78% назвали климат в месте проживания одной из важных вещей в своей жизни;
- 70% россиян отмечают важность наличия и проведения досуга и развлечений;
- 61% отдает предпочтение возможности творческой самореализации;
- 60% важным называют социальный статус и занимаемое в обществе положение;
- 40% отмечают важность возможности принимать участие в общественной и политической жизни;
- 33% считают важным продвижение по карьерной лестнице.
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