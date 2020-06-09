Что важнее - карьера или семья? 82% жителей Земли выбирают семью

Некоторым людям бывает сложно ответить на вопрос: что в их жизни главней - семья или карьера. Эксперты провели опрос среди жителей разных стран мира и выяснили, что же предпочитают жители планеты Земля: семейные узы или материальные блага.

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR узнали мнение жителей ведущих стран мира о том, что для них представляет большую ценность - карьера или семья. Так, 82% опрошенных заявили о предпочтении, оказываемом семье, и только 18% населения Земли объявили своим приоритетом карьеру.

Причем больше всего семью ценят жители Италии. О своем предпочтении семейных уз карьере заявили 91% итальянцев. За ними следуют немцы и британцы, по 89% которых считают семью важней карьеры, а замыкают тройку лидеров жители США, где семью больше карьеры ценит 87% населения.

Пятое место в опросе заняла Бразилия. В стране 85% жителей ценят семью больше карьеры. А вот россияне в опросе оказались на 6 месте, опередив жителей Южной Кореи, Таиланда, Китая и Индии. Так, в России о предпочтении семьи заявили 84% опрошенных, в Южной Корее - 80%, в Таиланде семью больше карьеры ценят 75% жителей, а меньше всего тех, кто считает семью более важной чем карьера в Китае (72%) и Индии (66%).

При этом, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), эксперты которого выяснили наиболее важные аспекты жизни россиян, подавляющее большинство поставили на первое место здоровье, как свое, так и своих близких, и семейные отношения, а на последнем месте оказалось продвижение по карьерной лестнице.

Согласно результатам опроса: