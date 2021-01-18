Капитал страны
ENGLISH
18 ЯНВ, 14:45 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Чиновников хотят освободить от наказания за коррупционные нарушения
18 Января 2021 1034 4 Политика
Правительство подготовило и направило в Госдуму законопроект, который предполагает освобождение чиновников, депутатов, судей и прочих облеченных властью людей от ответственности за «коррупционные нарушения». Если законопроект будет принят, госслужащие теоретически смогут нарушать антикоррупционное законодательство по «независящим от них обстоятельствам».
Любой форс-мажор ради домика в Италии
- Правительство Михаила Мишустина направило в Госдуму законопроект, освобождающий госслужащих от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, еще 18 декабря, но рассмотрение его пройдет сегодня, 18 января, пишет «Коммерсант».
- Законопроект был разработан в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который президент Владимир Путин утвердил в июне 2018 года. Согласно тексту пояснительной записки, физическое лицо, облеченное властью, освобождается от ответственности за коррупционные нарушения, если оно не могло исполнить требования закона и устранить конфликт интересов по «независящим от него обстоятельствам».
- В проекте закона есть пояснение по поводу таких «обстоятельств» – это обстоятельства «вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые». Есть и примеры, чтобы было понятнее: стихийные бедствия, пожары, эпидемии (особо актуально в 2021 году), забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры. Но главное – эти обстоятельства должны быть внезапными и непрогнозируемыми.
- В Госдуме объясняют, что законопроект имеет смысл – госслужащий может принять на работу человека и не знать, что он находится в родстве с его заместителем. (Правда, тогда не совсем понятно, для чего проводятся многомесячные проверки ФСО и отдела кадров, которые и должны устанавливать подобные факты.)
- Определять, мог чиновник соблюсти антикоррупционное законодательство или нет, будут другие чиновники – комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. После нарушения антикоррупционных требований госслужащий должен через месяц снова обеспечить их соблюдение.
- Независимые юристы признают – они не понимают суть новой нормы и сомневаются, что она удачная. Юрист «Трансперенси Интернешнл» Григорий Машанов попытался объяснить: поправки могут коснуться чиновника из далекого села, который подает декларацию о доходах в райцентр (сейчас есть возможность сделать это через портал ФНС). Из-за наводнения чиновник не может добраться до райцентра и сдать вовремя документ. Новые поправки освободят его от ответственности за нарушение.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Другой пример Машанова интереснее: депутат владеет домом в Италии, но не может получить справку о точных параметрах недвижимости из-за того, что он попал под санкции. В этом случае он будет освобожден от ответственности. Чиновники могут злоупотреблять этой нормой, считает Машанов. Единственной возможностью дисциплинировать их будут проверки прокуратурой каждого такого дела.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
17 ЯНВ, 19:51 Захарова рассказала, почему Россия вышла из ДОН
15 ЯНВ, 18:50 В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц
15 ЯНВ, 16:06 В 2021 году систему закупок ждут новые изменения
13 ЯНВ, 20:11 В Хакасии начинают переработку новогодних елок
13 ЯНВ, 18:24 Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию
Написать комментарий
т.к. победить коррупцию невозможно, ибо это есть россияне, то нужно ее возглавить)))
Теперь сами для себя решили на законодательном уровне закрепить слияние государственного чиновничьего аппарата с мафией в бизнесе. Что и требовалось доказать, что власть в России во главе с Путиным захватила монополистическая буржуазия.
Принимают все для себя и под себя!!!
Гуляй, Вася! Индульгенция за кристальность деяний выкуплена!