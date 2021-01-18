Чиновников хотят освободить от наказания за коррупционные нарушения 1034 4 Политика

Правительство подготовило и направило в Госдуму законопроект, который предполагает освобождение чиновников, депутатов, судей и прочих облеченных властью людей от ответственности за «коррупционные нарушения». Если законопроект будет принят, госслужащие теоретически смогут нарушать антикоррупционное законодательство по «независящим от них обстоятельствам».