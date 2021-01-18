Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ЯНВ, 14:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 ЯНВ, 14:45 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Чиновников хотят освободить от наказания за коррупционные нарушения

18 Января 2021 1034 4 Политика
Чиновников хотят освободить от наказания за коррупционные нарушения

Правительство подготовило и направило в Госдуму законопроект, который предполагает освобождение чиновников, депутатов, судей и прочих облеченных властью людей от ответственности за «коррупционные нарушения». Если законопроект будет принят, госслужащие теоретически смогут нарушать антикоррупционное законодательство по «независящим от них обстоятельствам».

Любой форс-мажор ради домика в Италии

  • Правительство Михаила Мишустина направило в Госдуму законопроект, освобождающий госслужащих от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, еще 18 декабря, но рассмотрение его пройдет сегодня, 18 января, пишет «Коммерсант».
  • Законопроект был разработан в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который президент Владимир Путин утвердил в июне 2018 года. Согласно тексту пояснительной записки, физическое лицо, облеченное властью, освобождается от ответственности за коррупционные нарушения, если оно не могло исполнить требования закона и устранить конфликт интересов по «независящим от него обстоятельствам».
  • В проекте закона есть пояснение по поводу таких «обстоятельств» – это обстоятельства «вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые». Есть и примеры, чтобы было понятнее: стихийные бедствия, пожары, эпидемии (особо актуально в 2021 году), забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры. Но главное – эти обстоятельства должны быть внезапными и непрогнозируемыми.
  • В Госдуме объясняют, что законопроект имеет смысл – госслужащий может принять на работу человека и не знать, что он находится в родстве с его заместителем. (Правда, тогда не совсем понятно, для чего проводятся многомесячные проверки ФСО и отдела кадров, которые и должны устанавливать подобные факты.)
  • Определять, мог чиновник соблюсти антикоррупционное законодательство или нет, будут другие чиновники – комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. После нарушения антикоррупционных требований госслужащий должен через месяц снова обеспечить их соблюдение.
  • Независимые юристы признают – они не понимают суть новой нормы и сомневаются, что она удачная. Юрист «Трансперенси Интернешнл» Григорий Машанов попытался объяснить: поправки могут коснуться чиновника из далекого села, который подает декларацию о доходах в райцентр (сейчас есть возможность сделать это через портал ФНС). Из-за наводнения чиновник не может добраться до райцентра и сдать вовремя документ. Новые поправки освободят его от ответственности за нарушение.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Другой пример Машанова интереснее: депутат владеет домом в Италии, но не может получить справку о точных параметрах недвижимости из-за того, что он попал под санкции. В этом случае он будет освобожден от ответственности. Чиновники могут злоупотреблять этой нормой, считает Машанов. Единственной возможностью дисциплинировать их будут проверки прокуратурой каждого такого дела.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
13:26 0 0
И.И..:

т.к. победить коррупцию невозможно, ибо это есть россияне, то нужно ее возглавить)))

11:52 0 0
Фёдор Парамонович Кочуков:

Теперь сами для себя решили на законодательном уровне закрепить слияние государственного чиновничьего аппарата с мафией в бизнесе. Что и требовалось доказать, что власть в России во главе с Путиным захватила монополистическая буржуазия.

11:51 2 0
Гость!:

Принимают все для себя и под себя!!!

10:21 1 0
Жертва чиновничества:

Гуляй, Вася! Индульгенция за кристальность деяний выкуплена!

Статьи

Россияне стали хуже одеваться. Продажи одежды упали на четверть

Россияне стали хуже одеваться. Продажи одежды упали на четверть
Экономика

Изоляция России обернется «катастрофой». Миллиардер Мордашов раскритиковал разговоры об автаркии

Изоляция России обернется «катастрофой». Миллиардер Мордашов раскритиковал разговоры об автаркии
Экономика 3

Набиуллина предрекла крах США и Европе из-за их финансовой политики

Набиуллина предрекла крах США и Европе из-за их финансовой политики
Экономика 13

Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту

Рублю не дают укрепиться ниже 73 за доллар. Крупные игроки скупают валюту
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19

ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19

Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области

Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области

Новости дня

12:40 В ВОЗ дали прогноз по COVID-19 на 2021 год В ВОЗ дали прогноз по COVID-19 на 2021 год
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:23 В РФ количество зараженных COVID-19 увеличилось на 22857 человек В РФ количество зараженных COVID-19 увеличилось на 22857 человек
10:55 Началась массовая вакцинация россиян от COVID-19 Началась массовая вакцинация россиян от COVID-19
10:33 Страны Балтии попросили ЕС ввести санкции против РФ за задержание Навального Страны Балтии попросили ЕС ввести санкции против РФ за задержание Навального
17 ЯНВ, 20:12 Захарова: в ответе ФРГ по Навальному нет ничего существенного Захарова: в ответе ФРГ по Навальному нет ничего существенного
17 ЯНВ, 19:51 Захарова рассказала, почему Россия вышла из ДОН Захарова рассказала, почему Россия вышла из ДОН
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17 ЯНВ, 14:55 Украина хочет возобновить сообщение в граничащие с Крымом территории Украина хочет возобновить сообщение в граничащие с Крымом территории

Узнай, страна!

16 ЯНВ, 23:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19 ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16 ЯНВ, 00:18 Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области
15 ЯНВ, 20:47 Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника
15 ЯНВ, 18:50 В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц
15 ЯНВ, 16:06 В 2021 году систему закупок ждут новые изменения В 2021 году систему закупок ждут новые изменения
15 ЯНВ, 01:31 Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области Более 920 редких растений появились в дендрарии Нижегородской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
14 ЯНВ, 16:51 Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане Бортевую пасеку с выставкой готовой продукции создадут в Башкортостане
14 ЯНВ, 06:26 Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь Реализация нацпроектов и добыча нефти. Анализ деятельности УрФО за декабрь
13 ЯНВ, 20:11 В Хакасии начинают переработку новогодних елок В Хакасии начинают переработку новогодних елок
13 ЯНВ, 18:24 Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter