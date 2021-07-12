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«Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас». Ритейлеры запускают «жесткие дискаунтеры»

12 Июля 2021 278 0 Экономика
«Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас». Ритейлеры запускают «жесткие дискаунтеры»

Рост цен на продовольствие в России до максимума с 2016 года вынуждает российские торговые сети искать варианты, чтобы поддерживать спрос. Несколько крупных игроков уже начали переход к «жестким дискаунтерам» – магазинам с ограниченным ассортиментом, но зато с низкими ценами. Лидер этого направления – Fix Price. «Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас», – заявил Financial Times соучредитель сети Сергей Ломакин.

Дискаунтеры для обедневших россиян

  • Российские ритейлеры столкнулись с двумя проблемами сразу: с одной стороны, реальные доходы россиян упали на 11% с 2013 года, а за чертой бедности оказались почти 20 млн человек. С другой – цены на продукты питания за последний год выросли в среднем на 8,67%, а по многим категориям гораздо больше (морковь – 37%, картофель – 20%, хлеб – 7,9%, мясо – 11,5%, курица –18,9%). Ответом на обе эти проблемы одновременно стал переход российский торговых сетей к формату «жестких дискаунтеров», пишет Financial Times.
  • Первой это направление освоила компания Fix Price – в пандемическом 2020 году она увеличила доход на 33%, до 190,1 млрд руб. Всего в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Латвии и Грузии работают 4,5 тыс. магазинов сети. Ее успех позволил выйти на биржу и в ходе первичного размещения акций привлечь 2 млрд долларов – это размещение стало крупнейшим почти за десять лет среди российских компаний.
  • По словам соучредителя Fix Price Сергея Ломакина, падение доходов на руку компании. «Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас», – заявил он Financial Times. Издание обращает внимание на еще одну сеть-дискаунтер – «Светофор» из Красноярска, которая выросла в 2020 году на 39%. Ее владельцы сразу же вошли в топ-200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Выручка компании составила 189 млрд руб., что позволило ей стать одним из десяти крупнейших продуктовых ритейлеров в России.
  • «Магнит» спешит попасть в тренд и запускает дискаунтеры «Моя цена». Ритейлер X5 запускает магазины «Чижик». По словам исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана, в «Пяторочке» можно найти 5-6 разных видов молока, а в «Чижике» – только два. «Мы помогаем покупателю, изучая, какое молоко наиболее популярно», – отметил он.

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  • Единственный из крупных ритейлеров, которые пока не спешат занять место в нише жестких дискаунтеров – это «Лента». По словам владельца компании, богатейшего миллиардера России Алексея Мордашова, в «Ленте» пока не знают, «стоит ли туда двигаться, потому что это другой сегмент».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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