«Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас». Ритейлеры запускают «жесткие дискаунтеры» 278 0 Экономика

Рост цен на продовольствие в России до максимума с 2016 года вынуждает российские торговые сети искать варианты, чтобы поддерживать спрос. Несколько крупных игроков уже начали переход к «жестким дискаунтерам» – магазинам с ограниченным ассортиментом, но зато с низкими ценами. Лидер этого направления – Fix Price. «Чем больше людей, чьи доходы падают, тем лучше для нас», – заявил Financial Times соучредитель сети Сергей Ломакин.