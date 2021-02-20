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Человечество потеряло более 20 млн лет жизни из-за COVID-19

20 Февраля 2021 15 0 Наука и технологии
Человечество потеряло более 20 млн лет жизни из-за COVID-19

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports при активном участии Центра исследований в области здравоохранения и экономики (CRES-UPF) и Института демографических исследований Макса Планка, подсчитано количество потерянных лет жизни (ПЖЖ) из-за пандемии в 81 стране.

Основные прямые и косвенные последствия COVID-19 вынудили власти проводить политику, обеспечивающую баланс между минимизацией непосредственного воздействия пандемии на здоровье и сдерживанием долгосрочного ущерба обществу, причиняемого защитными мерами.

Одним из параметров, который имеет решающее значение для расчета обоснованности ограничительной политики, является влияние covid-19 на смертность, что привело к крупномасштабному международному сотрудничеству для сбора данных, в которых регистрируются случаи смерти, связанные с пандемией.

Несмотря на ограничения, каждое из этих направлений исследований и связанных с ними медицинских показателей (уровень инфицирования, смертность и избыточная смертность) важны для информирования общественности и политиков о влиянии COVID-19 на смертность.

Исследование, проведенное группой ученых из нескольких международных университетов и исследовательских центров, оценило влияние COVID-19 на преждевременную смертность. Это было сделано путем подсчета потерянных лет жизни (ПЖЖ) из-за covid-19 по сравнению с ПЖЖ при других распространенных заболеваниях, таких как грипп или сердечно-сосудистые заболевания.

«Наши результаты подтверждают, что влияние covid-19 на смертность велико не только с точки зрения количества смертей, но и с точки зрения потерянных лет жизни», - утверждают авторы, которые считают свое исследование снимком ситуации с пандемии в начале 2021 года.

Коэффициент потерянных лет жизни - это разница между возрастом человека на момент смерти и его ожидаемой продолжительностью жизни. Исследователи оценили ПЖЖ, вызванную covid-19, используя данные о более чем 1 279 866 случаях смерти в 81 стране. Они также проанализировали данные о продолжительности жизни и составили прогнозы общего числа смертей от COVID-19 по странам.

По оценкам авторов, в общей сложности 20 507 518 лет жизни были потеряны из-за covid-19 в 81 стране, включенной в это исследование, в среднем шестнадцать лет на отдельную смерть. Из общего числа ПЖЖ 44,9% приходятся на людей в возрасте от 55 до 75 лет, 30,2% - среди людей до 55 лет и 25% - среди лиц старше 75 лет. В странах, по которым имелись записи о количестве смертей с разбивкой по полу, показатель ПЖЖ был на 44% выше у мужчин, чем у женщин.

Показатель потерянных лет жизни из-за пандемии был от двух до девяти раз выше, чем средний показатель ПЖЖ, связанный с сезонным гриппом.

В странах, наиболее пострадавших от COVID-19, а также в отношении других глобальных распространенных причин смерти, показатель потерянных лет жизни из-за пандемии был от двух до девяти раз выше, чем средний показатель ПЖЖ, связанный с сезонным гриппом, и между На 1/4 и 1/2 выше, чем показатель ПЖЖ, связанный с сердечными заболеваниями, пишет NewsMedical.

Авторы предупреждают:

«Эти результаты следует понимать в контексте продолжающейся, развивающейся пандемии; это исследование представляет собой моментальный снимок возможного воздействия COVID-19 на годы жизни. Оценки потерянных лет жизни могут быть занижены из-за сложности точной регистрации смертей, связанных с covid-19».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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