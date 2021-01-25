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Цены выше, чем обещало правительство. Росстат опубликовал данные о стоимости масла и сахара
25 Января 2021 65 0 Экономика
Зафиксированные правительством цены на сахар и подсолнечное масло в декабре 2020 года отказались слушаться чиновников – по данным Росстата, за последнюю полную неделю месяца сахар подорожал до 50,23 руб. за килограмм против 46 руб. рекомендованных властями, а подсолнечное масло стоило 114,96 руб. за 1 литр против 110 руб., которые установило правительство. Расхождение цен могло произойти из-за несетевой розницы, которая до этого жаловалась, что поставщики не отгружают товар по заявленной властями стоимости.
Цены не поддаются госрегулированию
- Правительство России перед большой пресс-конференцией президента Владимира Путина 17 декабря подписало соглашение с поставщиками и крупными торговыми сетями о предельных допустимых ценах на сахар и подсолнечное масло – первый должен был стоить 46 руб. за кг в рознице, второе – 110 руб. за 1 литр.
- На деле, как выяснил Росстат, все оказалось иначе: с 21 по 27 декабря сахар стоил 50,23 руб. за кг, а масло – 114,96 руб. за литр. Издание РБК пишет, что и в январе цены на эти продукты также были выше заявленных: сахар стоит в среднем 49,58 руб., а масло –116,49 руб. При этом Росстат отмечает, что продукты стоят еще дороже в Москве и Петербурге. Так, к примеру, сахар продается в Москве по 51,32 руб., а в Петербурге – по 50,29 руб.
- В Минсельхозе руководствуются больше цифрами поставщиков. Чиновники указывают, что сахар поставщики продавали 13 января по 36,2 руб. за кг, всего на 20 копеек дороже, чем должны, а масло – по 86,7 руб. за литр, на целых 15 руб. меньше, чем обещали. «Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме», – цитирует Минсельхоз РБК.
- В Минпромторге приводят данные по всем поставщикам, подписавшим соглашение с правительством. На 20 января средняя цена сахара у них составляла 43,9 руб. за кг, а подсолнечного масла –100,01 руб. за литр. Однако чиновники не назвали цены у тех производителей, которые не заключали сделку с властями.
- Федеральные торговые сети («Ашан», «Лента», X5 Retail Group и др.) утверждают, что продают сахар и масло «по установленным в соглашении с правительством ценам». Тем не менее собеседник РБК в Ассоциации компаний розничной торговли признал – цены могут отличаться в некоторых регионах, где местные власти установили повышающий коэффициент. Это регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.
- Росстат фиксирует цены каждую неделю в 82 тыс. торговых организаций по всей стране. Он оценивает стоимость 106 товаров как в сетевых магазинах (2,8 тыс.), так и в отдельных магазинах, торговых точках на рынках и ярмарках (около 10,1 тыс.). Средняя цена на каждый товар берется на основе его стоимости от 3-5 производителей.
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- При этом в небольших розничных магазинах из-за низкого оборота цены на товары повседневного спроса могут быть выше, чем у федеральных ритейлеров на 30%. Но именно эти небольшие магазины и обслуживают большинство Россиян, поскольку доля крупных торговых сетей по итогам 2020 года не превысила 38%.
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