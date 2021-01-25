Цены выше, чем обещало правительство. Росстат опубликовал данные о стоимости масла и сахара 65 0 Экономика

Зафиксированные правительством цены на сахар и подсолнечное масло в декабре 2020 года отказались слушаться чиновников – по данным Росстата, за последнюю полную неделю месяца сахар подорожал до 50,23 руб. за килограмм против 46 руб. рекомендованных властями, а подсолнечное масло стоило 114,96 руб. за 1 литр против 110 руб., которые установило правительство. Расхождение цен могло произойти из-за несетевой розницы, которая до этого жаловалась, что поставщики не отгружают товар по заявленной властями стоимости.