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Цены выросли на все. Инфляция в марте так и не замедлилась

7 Апреля 2021 166 1 Экономика
Цены выросли на все. Инфляция в марте так и не замедлилась

С прошлого года цены в России росли сильнее всего на продовольствие и достигли рекордных значений в феврале 2021 года. Однако вслед за подорожанием продуктов питания в марте начали расти цены и на другие товары – стали дороже стройматериалы, электроника, бензин и проч. По данным Росстата за март, индекс потребительских цен ускорился до 5,8% год к году. Аналитики не ждут снижения инфляции ниже 5% до ноября.

Цены не остановить до ноября

  • Во вторник, 6 апреля, Росстат сообщил данные о росте цен в марте. Согласно подсчету статистического ведомства, инфляция не замедлилась, но даже ускорилась на 0,1% – до 5,8% год к году. Для сравнения: в марте 2020 года инфляция оценивалась в 2,5% год к году. Таким образом, рост цен в этом году стал рекордным с конца 2016 года.
  • Проблема в том, что не наблюдается факторов, которые могли бы остановить рост цен. До сих пор двигателем роста цен были продукты питания. В марте продовольственная инфляция незначительно снизилась – с 7,67% до 7,58%. Все благодаря овощам, которые стали дешевле в среднем на 1,69%. В целом же продукты только дорожали: куриное мясо – на 7,2%, баранина – на 5%, говядина – на 2,3%, куриные яйца – на 5,3%. Цифры приводятся средние, в некоторых регионах рост имеет двузначное значение.
  • За продуктами питания начали дорожать непродовольственные товары. Инфляция в этом сегменте выросла с 3,2% в феврале до 5,9% в марте. То есть товары дорожают с опережением общего роста цен. Никакие действия властей не способны остановить этот рост. Даже на топливном рынке, где правительство видит свой успех, бензин подорожал за год на 5,2%. Разговоры об эффективности демпферного механизма можно заканчивать.

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  • Меньше всего дорожают услуги – на 0,3%. Но даже рост цен на них оказался в марте максимальным с апреля 2019 года. По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, из-за разгона инфляции на все виды товаров и услуг говорит о том, что до ноября инфляция будет выше 5%. Это вынудит Центробанк поднимать ключевую ставку. Уже в апреле она может вырасти с 4,5% до 5% годовых.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
14:40 0 0
И.И..:

аналитики и статистика врет. инфляция намного выше и разогнал ее ЦБ вместе с государством ! все остальное лишь следствие проводимых мероприятий. уровень инфляции более нет необходимости скрывать, компенсирую государством убытки производителей, или делая вид приводя официальную статистику. потому, цены отпустили. все это скажется на спросе, спрос окажет влияние на потребление, лишнее можно будет продавать более дороже на стороне.

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