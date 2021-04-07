Цены выросли на все. Инфляция в марте так и не замедлилась 166 1 Экономика

С прошлого года цены в России росли сильнее всего на продовольствие и достигли рекордных значений в феврале 2021 года. Однако вслед за подорожанием продуктов питания в марте начали расти цены и на другие товары – стали дороже стройматериалы, электроника, бензин и проч. По данным Росстата за март, индекс потребительских цен ускорился до 5,8% год к году. Аналитики не ждут снижения инфляции ниже 5% до ноября.