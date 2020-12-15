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Цены на хлеб, сахар, муку и подсолнечное масло власти взяли под контроль
15 Декабря 2020 291 0 Экономика
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил меры по стабилизации цен на продовольствие. Однако рано радоваться – под регулирование попадет примерно 1% продовольственной корзины, а именно хлеб, сахар, мука и подсолнечное масло. Рост цен на мясо, рыбу, молочную продукицю, а также на фрукты и овощи, и другие продукты правительство проигнорировало. Президент подписал продление продуктового эмбарго до конца 2021 года, чтобы они не дешевели.
Меры для отвлечения внимания
- Правительство крайне избирательно решило бороться с продуктовой инфляцией. Под регулирование попадут лишь сахар, мука, хлеб и подсолнечное масло. При выборе продуктов власти исходили из максимального роста цен на них: так, например, масло подорожало на 71,5%, сахар – на 23,8%, а пшеница на 40%, что вылилось, в свою очередь, в подорожание макаронных изделий и хлеба (6,9%), а также привело к подорожанию молока на 7,3% и мяса на 2%.
- Однако молоком и мясом власти заниматься не будут – их интересуют колебания цен на уровне 10% при накопленной с начала года продуктовой инфляции в 14%. Бороться с ростом цен будут с помощью соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом и ФАС с одной стороны и производителями и торговыми сетями – с другой.
- Задача правительства – добиться цены на сахар на уровне 36 руб. за килограмм в опте и 46 руб. в рознице, а также 95 руб. за литр масла в опте и 110 руб. – в рознице. Помогать в этом будут 60 федеральных и региональных розничных сетей. Цены будут зафиксированы с конца декабря до 1 апреля 2021 года (потом они, видимо, отыграют накопленную инфляцию).
- Соглашения могут быть подписаны 18 декабря, но между поставщиками и продавцами уже идут споры – на кого лягут издержки. По словам источника «Интерфакса», поставщики сахара готовы предоставлять песок по 36 руб. за килограмм, но в мешках. Продавцы же не хотят тратиться на фасовку сахара по пакетам и требуют от производителей разделить с ними расходы на нее.
- Немного проще дело обстоит с ценами на пшеницу, от которой зависят цены на хлеб (+6,9%) и муку (+10%). Чтобы снизить ее стоимость, экспорт зерновых будет обложен пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, превышающей квоту в 17,5 млн тонн. В отношении пшеницы будет действовать пошлина в 25 евро за тонну в пределах квоты. Эти меры будут задействованы с 15 февраля по 30 июня 2021 года.
- Более того, производителям муки правительство компенсирует 50% разницы между действующей ценой на пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за три года. Все это даст снижение внутренних цен на 10%, считают эксперты «СовЭкона». Отыграть рост на 40% в любом случае не получится.
- Правительство борется с последствиями, но не с причинами продовольственной инфляции, а их, собственно, две. Во-первых, общемировой рост цен на продовольствие, который делает привлекательным экспорт для российских производителей. Во-вторых, девальвация рубля на 25% с начала года, которая, хотя и частично отыграна в декабре, только сейчас сказывается на ценах в магазинах.
- В развитых странах не пользуются регулированием цен, а оказывают финансовую поддержку производителей с целью увеличить производство и насытить рынок предложением, что ведет к снижению цен. Россия же пользуется неэффективным регулированием, которое опасно дефицитом продуктов.
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