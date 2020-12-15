Цены на хлеб, сахар, муку и подсолнечное масло власти взяли под контроль 291 0 Экономика

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил меры по стабилизации цен на продовольствие. Однако рано радоваться – под регулирование попадет примерно 1% продовольственной корзины, а именно хлеб, сахар, мука и подсолнечное масло. Рост цен на мясо, рыбу, молочную продукицю, а также на фрукты и овощи, и другие продукты правительство проигнорировало. Президент подписал продление продуктового эмбарго до конца 2021 года, чтобы они не дешевели.