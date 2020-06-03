Цены на газ упадут до нуля. Bloomberg сделало мрачный прогноз для «Газпрома» 143 0 Экономика img_copyright

Отрицательные цены на нефть мир увидел в апреле, а на газ ему еще предстоит их увидеть. Рынок объемом 600 млрд долларов в год страдает от избытка предложения, который тянет газовые цены вниз. По мнению аналитиков, все худшее – впереди, поскольку спрос на топливо падает, а хранилища быстро заполняются. Однако объединяться в «газовую ОПЕК» производители газа не хотят.