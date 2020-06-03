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Цены на газ упадут до нуля. Bloomberg сделало мрачный прогноз для «Газпрома»
3 Июня 2020 143 0 Экономика
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Отрицательные цены на нефть мир увидел в апреле, а на газ ему еще предстоит их увидеть. Рынок объемом 600 млрд долларов в год страдает от избытка предложения, который тянет газовые цены вниз. По мнению аналитиков, все худшее – впереди, поскольку спрос на топливо падает, а хранилища быстро заполняются. Однако объединяться в «газовую ОПЕК» производители газа не хотят.
Газ уходит в хранилища
- Отрицательные цены на нефть – до минус 35 долларов за сорт WTI – вошли в историю в апреле 2020 года. Следующим совершить исторический антирекорд рискует другой вид топлива – газ. На рынках, как пишет Bloomberg, сформировались идеальные условия для падения цен до отрицательных значений.
- Так, например, газовые хранилища в Европе заполнены до 73%. При этом средний показатель для начала лета составляет 45%, отмечают в Gas Infrastructure Europe. Это означает, что энергетическая отрасль далека от восстановления после пандемии коронавируса. Следовательно, производителям газа нужно ждать ухудшения проблем со сбытом.
- Агентство отмечает, что производители газа не демонстрируют заинтересованность в том, чтобы объединить усилия и выступить «газовой ОПЕК», отрегулировав объемы и повлияв на цену. Поэтому последствия экономического кризиса для них будут глубже и продолжительнее, нежели для нефтяных компаний.
- Низкий спрос и большие складские запасы – основные предпосылки для формирования отрицательных цен на газ в Европе, говорит глава газового трединга Vattenfall AB Гай Смит.
- Долгосрочная проблема – растущие европейские запасы газа. По мнению аналитика консалтинговой компании FGE Эдмунда Сяу, они представляют самую большую угрозу для глобальных рынков. «Рынок постепенно теряет один из инструментов обеспечения своего баланса», – говорит Сяу.
- «Газпром» из-за падения спроса и низких цен на газ намерен сократить экспорт в Европу на 20%, до 160 млрд кубометров, по итогам 2020 года. Сокращение с января по мая уже составило 21,4%. Падают объемы поставок по всем ключевым направлениям: в Германию, Италию, Австрию и Турцию. Средняя цена на газ в Европе уже достигла 60 долларов за тысячу кубометров, что на 40 долларов меньше рентабельной цены для «Газпрома». В России газ стоит сегодня дороже, чем на основных европейских рынках – 67 долларов за тысячу кубометров в Центральной России.
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