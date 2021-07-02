Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ИЮЛ, 12:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 ИЮЛ, 12:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит

2 Июля 2021 46 0 Экономика
Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит

Автомобили подорожают еще на 5-10% до конца года из-за дефицита отдельных марок, набирающей обороты инфляции и колебания курса валют. Для покупателей становится выгоднее приобретать машины с пробегом, признают автодилеры. Учитывая, что с января по июнь автомобили стали дороже на 5-10%, общий рост цен за год может достигнуть 10-20%.

Машины становятся дорогими и дефицитными

  • Два крупных российских автодилера – «Рольф» и «Авилон» – прогнозируют дальнейший рост цен на автомобили до конца года. С начала года автомобили подорожали на 5-10%, в зависимости от марки (больше всего Fiat Doblo – 13,2%, при этом люксовые марки – Aston Martin, Ferrari, Maserati – не увеличивали цены). На такую же величину они станут дороже до конца года, пишет ТАСС.
  • Вверх цены будут толкать несколько факторов. Во-первых, дефицит некоторых марок. Во-вторых, общий разгон инфляции и колебания курса валют. В-третьих, рекордный рост цен на металл и острый дефицит комплектующих.
  • Так, например, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году в России было выпущено 1,599 млн машин, что на 9,1% меньше, чем в 2019-м. А в текущем году будет произведено 1,632 млн штук – лишь на 2,1% больше, чем в прошлом году, или на 7% меньше доковидного уровня.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • При этом из-за инфляции, обесценивающей деньги, россияне в мае на 133,8% увеличили покупки автомобилей, до 147,4 тыс. штук за месяц. Это высокий показатель, близкий к ажиотажному спросу, который также влияет на рост цены. По словам официального представителя дилерской сети «Рольф», постепенный рост цен будет продолжаться до конца года. Но уже сейчас многим клиентам выгоднее купить автомобиль с пробегом – на вторичном рынке нет дефицита и цены более приемлемые.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру

«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
Экономика

Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен

Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
Экономика

Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет

Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет
Экономика 5

«Газпром» подал в суд на Германию из-за «Северного потока-2»

«Газпром» подал в суд на Германию из-за «Северного потока-2»
Экономика 10

Узнай, страна!

В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики

В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики

В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс

В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс

Новости дня

12:09 Граждан Украины предупредили об угрозе голода Граждан Украины предупредили об угрозе голода
Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
00:04 Комитет конгресса США принял поправку о санкциях по СП-2 Комитет конгресса США принял поправку о санкциях по СП-2
01 ИЮЛ, 19:35 Сотрудникам «Газпром-медиа» выплатят по 10 рублей за добровольную вакцинацию Сотрудникам «Газпром-медиа» выплатят по 10 рублей за добровольную вакцинацию
01 ИЮЛ, 18:48 На Украине заявили, что «Северный поток-2» всех «разъединяет» и «ссорит» На Украине заявили, что «Северный поток-2» всех «разъединяет» и «ссорит»
01 ИЮЛ, 17:54 Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75 Стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75
01 ИЮЛ, 17:29 Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19 Власти Москвы рассказали, закроется ли городской транспорт из-за COVID-19
«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
01 ИЮЛ, 14:35 Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом

Узнай, страна!

12:22 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
11:38 В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс
01 ИЮЛ, 23:46 В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
01 ИЮЛ, 22:16 В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция
30 ИЮН, 23:58 В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
30 ИЮН, 23:24 В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет
Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет
30 ИЮН, 19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
29 ИЮН, 15:52 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5 В Татарстане запустили производство рам для грузовых автомобилей нового поколения К5
29 ИЮН, 12:11 В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков В Томской области создали реактор непрерывного синтеза сырья для биоразлагаемых пластиков
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter