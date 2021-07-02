Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит 46 0 Экономика

Автомобили подорожают еще на 5-10% до конца года из-за дефицита отдельных марок, набирающей обороты инфляции и колебания курса валют. Для покупателей становится выгоднее приобретать машины с пробегом, признают автодилеры. Учитывая, что с января по июнь автомобили стали дороже на 5-10%, общий рост цен за год может достигнуть 10-20%.