Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
2 Июля 2021 46 0 Экономика
Автомобили подорожают еще на 5-10% до конца года из-за дефицита отдельных марок, набирающей обороты инфляции и колебания курса валют. Для покупателей становится выгоднее приобретать машины с пробегом, признают автодилеры. Учитывая, что с января по июнь автомобили стали дороже на 5-10%, общий рост цен за год может достигнуть 10-20%.
Машины становятся дорогими и дефицитными
- Два крупных российских автодилера – «Рольф» и «Авилон» – прогнозируют дальнейший рост цен на автомобили до конца года. С начала года автомобили подорожали на 5-10%, в зависимости от марки (больше всего Fiat Doblo – 13,2%, при этом люксовые марки – Aston Martin, Ferrari, Maserati – не увеличивали цены). На такую же величину они станут дороже до конца года, пишет ТАСС.
- Вверх цены будут толкать несколько факторов. Во-первых, дефицит некоторых марок. Во-вторых, общий разгон инфляции и колебания курса валют. В-третьих, рекордный рост цен на металл и острый дефицит комплектующих.
- Так, например, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году в России было выпущено 1,599 млн машин, что на 9,1% меньше, чем в 2019-м. А в текущем году будет произведено 1,632 млн штук – лишь на 2,1% больше, чем в прошлом году, или на 7% меньше доковидного уровня.
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- При этом из-за инфляции, обесценивающей деньги, россияне в мае на 133,8% увеличили покупки автомобилей, до 147,4 тыс. штук за месяц. Это высокий показатель, близкий к ажиотажному спросу, который также влияет на рост цены. По словам официального представителя дилерской сети «Рольф», постепенный рост цен будет продолжаться до конца года. Но уже сейчас многим клиентам выгоднее купить автомобиль с пробегом – на вторичном рынке нет дефицита и цены более приемлемые.
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