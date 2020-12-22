Центробанк предсказал отмену накопительных пенсий в России 190 0 Экономика

Накопительная часть пенсий появилась в России в 2002 году и исправно работала до 2014-го, пока президент Владимир Путин не заморозил накопления на фоне санкций за вмешательство в политический кризис на Украине. Заморозка действует до сих пор, а недавно Путин подписал распоряжение о ее продлении до 2023 года. В Центробанке уверены, что через три года институт накопительных пенсий в России будет демонтирован. Россияне будут больше отчислять на пенсию по старости, но сами пенсии будут меньше.