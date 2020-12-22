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Центробанк предсказал отмену накопительных пенсий в России
22 Декабря 2020 190 0 Экономика
Накопительная часть пенсий появилась в России в 2002 году и исправно работала до 2014-го, пока президент Владимир Путин не заморозил накопления на фоне санкций за вмешательство в политический кризис на Украине. Заморозка действует до сих пор, а недавно Путин подписал распоряжение о ее продлении до 2023 года. В Центробанке уверены, что через три года институт накопительных пенсий в России будет демонтирован. Россияне будут больше отчислять на пенсию по старости, но сами пенсии будут меньше.
Накопления никто не вернет
- В 2002 году россиянам предложили отчислять 16% от зарплаты на страховую часть пенсии в Пенсионный фонд России, а еще 6% – на накопительную часть, которая уходила в негосударственные пенсионные фонды. Смысл реформы заключался в том, что россияне могли получить более высокую пенсию по старости.
- Но в 2014 году Запад ввел санкции против России за вмешательство в политический кризис на Украине. Экономика столкнулась с шоком и глава государства заморозил отчисления 6% с зарплаты каждого россиянина в негосударственные пенсионные фонды. Эти деньги пошли на страховые выплаты, чтобы сэкономить бюджетные средства.
- Заморозка продлевается каждые три года уже три раза подряд. Россияне отчисляют со своих зарплат не 16%, а 22% на солидарную часть пенсии. Средства сразу выплачиваются людям пенсионного возраста. Но накопления не работают и за прошедшие шесть лет россияне не могут рассчитывать на прибавку к пенсии в старости. Не будет прибавки и за следующие три года – до 2023-го.
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- Более того, в правительстве, по словам зампреда ЦБ Сергея Швецова, даже не идет дискуссия относительно разморозки. На встрече с участниками финансового рынка Швецов признал: накопительная часть пенсии будет ликвидирована в ближайшие три года. Чиновник пояснил – на накопительные счета граждан бюджет ничего не перечислит. То есть замороженные деньги не будут возвращены.
- «То, что осталось на этих счетах, никуда не денется, а вот новые деньги по этому каналу не пойдут», – сказал Швецов. Однако, по данным Агентства страхования вкладов, в 2018 году больше половины негосударственных пенсионных фондов находились в процессе ликвидации. В общей сложности 34 фонда должны были кредиторам 96 млрд руб. Эксперты отмечали, что деньги россиян могли быть расхищены.
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