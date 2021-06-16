«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей
16 Июня 2021 94 0 Новые возможности
Через пять лет в России может заработать «Национальная платформа видеонаблюдения», которая будет собирать информацию со всех городских камер в стране и передавать на анализ в центр. Стоимость системы видеонаблюдения составит 250 млрд руб. По словам экспертов, в случае утечки данных злоумышленники получат доступ «к очень чувствительной информации».
Центральное видеонаблюдение
- Правительство решило собирать на анализ записи со всех городских камер видеонаблюдения в стране. Проект, в рамках которого это будет осуществлено, носит название «Национальная платформа видеонаблюдения», пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.
- Чтобы реализовать задумку, потребуется заменить все действующие камеры видеонаблюдения на более дорогостоящие – так называемые «умные» камеры, снабженные специальными модулями. Эти модули позволяют записывать видео не потоком, а идентифицировать инциденты, фиксировать их и передавать записи в центр обработки данных (ЦОД). Таким образом, в ЦОД будет поступать только имеющая значение информация.
- По словам источников, передача в ЦОД потока видео – «тупиковая», так как ЦОД не справится с нагрузкой и потребуется большое количество центров обработки. Новой системой займется совместное предприятие «Ростеха» и «Ростелекома» – ООО «Национальные технологии». Деньги на проект даст ВЭБ.РФ – каждому региону-участнику программы будет выделено по концессионному соглашению до 3 млрд руб. на закупку камер и прочей техники. Общая сумма проекта составит 250 млрд руб., а срок его реализации может растянутся на 5 лет.
- Как отмечают аналитики, «умные» камеры уже используются в ритейле и промышленности. Но, по словам директора центра стратегического развития компании «Ланит-Интеграция» Павла Сварника, часто бывает, что нужен весь контент за определенный период, а не его фрагменты. Поэтому установка аналитических камер не всегда выгодна. С этим согласен исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Он отмечает, что в одних местах города потребуются «умные» камеры, а в других будет достаточно камер с датчиками движения.
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- Новая система видеонаблюдения создает и новые риски информационной безопасности. Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев предупреждает, что в случае утечки данных злоумышленники получат доступ «к очень чувствительной информации».
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