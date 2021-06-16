«Центральное видеонаблюдение» появится в России. Оно обойдется в 250 млрд рублей 94 0 Новые возможности

Через пять лет в России может заработать «Национальная платформа видеонаблюдения», которая будет собирать информацию со всех городских камер в стране и передавать на анализ в центр. Стоимость системы видеонаблюдения составит 250 млрд руб. По словам экспертов, в случае утечки данных злоумышленники получат доступ «к очень чувствительной информации».