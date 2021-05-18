Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму 260 2 Экономика

Соглашение между правительством, производителями сахара и торговыми сетями о «заморозке» цен на сахар истечет 1 июня, но россияне могут увидеть прежние цены вплоть до сентября, когда пройдут выборы. По словам источников «Ведомостей», власти потребовали не повышать цены в добровольно-принудительном режиме. Как писал до этого «Коммерсант», сдерживать цены до выборов в Госдуму торговые сети рекомендуют поставщикам на все социально значимые товары, в том числе мясо, молоко, соль, чай, хлеб, крупы и т.д.