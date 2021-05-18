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Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму

18 Мая 2021 260 2 Экономика
Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму

Соглашение между правительством, производителями сахара и торговыми сетями о «заморозке» цен на сахар истечет 1 июня, но россияне могут увидеть прежние цены вплоть до сентября, когда пройдут выборы. По словам источников «Ведомостей», власти потребовали не повышать цены в добровольно-принудительном режиме. Как писал до этого «Коммерсант», сдерживать цены до выборов в Госдуму торговые сети рекомендуют поставщикам на все социально значимые товары, в том числе мясо, молоко, соль, чай, хлеб, крупы и т.д.

Сахар и другие продукты к выборам

  • Минсельхоз неофициально рекомендовал производителям сахара продавать товар по 36 руб. за кг оптовым покупателям до конца сентября, когда пройдут выборы в Госдуму. В рознице сахар, соответственно, должен будет стоить 46 руб. за кг. Такие цены подразумевает соглашение между властями, производителями и торговыми сетями. Предполагается, что оно будет негласно продлено. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
  • При этом официально соглашение продлеваться не будет. Об этом 13 мая заявил министр экономики Максим Решетников. Теперь «заморозка» цен будет проходить в добровольно-принудительном порядке. Поставщики сахара уже подтверждают, что будут следовать рекомендациям Минсельхоза и продолжат продавать по текущим ценам сахар своим контрагентам. Среди них ключевые поставщики: группа «Сюкден», «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» и «Русагро».
  • Как писал «Коммерсант», торговые сети после консультаций в Минсельхозе рассылают письма поставщикам, в которых рекомендуют не повышать цены на социально значимые товары. А именно на: мясо, рыбу, масло, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель и т.д. Цены просят так же фиксировать до сентября включительно.

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  • Росстат тем временем сообщает о замедлении инфляции в апреле до 7,12% после 8,25% в марте. Тем не менее ряд товаров дорожает выше общей продовольственной инфляции: хлеб стал дороже на 8,1% за год, крупны – на 12,4%, мясо курицы – на 15,1%, рыба – на 11,4%, подсолнечное масло – на 27,3%, сахар – на 40,2%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
17:49 0 0
Александр Н:

отменить наху эти выборы,, все равно эти сцуки опять самовыберутся и оклады себе в разы повысят а сахар и так и этак все едино подорожает

В
16:16 1 0
Вера:

Опять обведут доверчивых граждан вокруг пальца и поделом им будет.

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