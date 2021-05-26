ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков 46 0 Экономика

Обязательства российских банков в валюте превышают сумму, которая у них есть в резервах, на 15,1 млрд долларов. Впервые разрыв между обязательствами и активами банков был зафиксирован Центробанком в декабре 2020 года. В результате пандемии у кредитных организаций образовалась «дыра» в 8,1 млрд долларов. Она увеличилась почти вдвое к маю. При этом ЦБ перестал публиковать данные о ее размере.