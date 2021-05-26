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ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков

26 Мая 2021 46 0 Экономика
ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков

Обязательства российских банков в валюте превышают сумму, которая у них есть в резервах, на 15,1 млрд долларов. Впервые разрыв между обязательствами и активами банков был зафиксирован Центробанком в декабре 2020 года. В результате пандемии у кредитных организаций образовалась «дыра» в 8,1 млрд долларов. Она увеличилась почти вдвое к маю. При этом ЦБ перестал публиковать данные о ее размере.

Вместо данных о «дыре» – «х»

  • О том, что в валютном балансе российских банков образовалась «дыра» в 15,1 млрд долларов, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя БКФ Максима Осадчего. Издание Finanz обратило внимание на отчетность ЦБ (таблица), из которой пропали данные о том, насколько валютные обязательства банков превышают их собственные активы.
  • Вплоть до мая 2021 года ЦБ ежемесячно фиксировал разницу между обязательствами и активами банков в иностранной валюте. Так, например, впервые отрицательная разница была зафиксирована в декабре 2020 года – тогда банки были должны на 8,1 млрд долларов больше, чем у них было в резерве. В апреле ЦБ последний раз указал данные об этом – «дыра» увеличилась до 13,2 млрд долларов: банки имели 312,8 млрд долларов, а должны были 326 млрд.
  • В мае в таблице «Статистические показатели банковского сектора РФ» в строке, где обычно указывается разница, стоит «х». Отсутствие официальной информации о разнице между обязательствами и активами эксперты отмечают впервые за 12 лет. Строчку заменяет показатель «активы-брутто», в котором учитываются резервы на возможные потери, что позволяет скрыть разрастающуюся «дыру».
  • Также не заполняются данные в строке «итоги активов». Это связно с особенностями российского бухгалтерского учета, отмечает ЦБ. Остается неясным, почему с 2008 года ЦБ публиковал все перечисленные данные, а в мае 2021 года решил следовать особенностям отечественного бухучета.
  • «Дыра» в валютном балансе банков растет на фоне того, что компании и граждане возвращают деньги на счета – в апреле юрлица принесли в банки 1,4 млрд долларов, а физлица – 0,8 млрд. Между тем «дыра» увеличилась с 13,2 до 15,1 млрд долларов. С начала года валютные счета пополнились на 6,1 млрд долларов, а «дыра» выросла на 7 млрд. В итоге банки должны 331,7 млрд долларов, а в активе у них только 316,6 млрд.

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  • По словам экспертов, так происходит потому, что ЦБ следует курсом двалютизации для банков – со стороны клиентов есть спрос на валютные сбережения, но банки не могут их размещать в виде кредитов. Поэтому часть средств конвертируется в рублевые активы. Это помогает укрепиться рублю, но делает отрицательной чистую валютную позицию банков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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