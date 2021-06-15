Большинство россиян верит в «кольцо врагов» вокруг России
15 Июня 2021 89 1 Политика
Подавляющее большинство россиян уверены, что у России есть враги за рубежом. Согласно опросу «Левада-центра» (Минюст включил организацию в реестр НКО-иноагентов), так считают 83% жителей страны. В начале 1990-х годов, сразу после распада СССР, в «кольцо врагов» верили 44% россиян.
Страна в «кольце врагов» у россиян
- В 2021 году количество россиян, считающих, что у страны есть враги за рубежом, резко выросло. Последний опрос «Левада-центра» выявил, что сторонников такого взгляда на мировую политику в стране 83% граждан. Это почти максимальный уровень с начала 1990-х, но немного ниже исторического рекорда.
- Рекорд был зафиксирован на пике обострения отношений с Западом после присоединения Крыма и начала войны на Донбассе. Тогда 84% граждан заявляли, что у страны есть враги за рубежом. После в 2016-17 годах число так считающих резко упало до 66-68%. К настоящему моменту группа колеблющихся сократилась с 13% до 3%.
- Главный враг России в сознании россиян – традиционно США (так считают 66% опрошенных). За год число видящих в США врага россиян выросло на 6%. Украину называют среди врагов 40%, а Великобританию – 29%. Менее популярные ответы: Латвия, Литва и Польша (26%), Грузия и Германия (16%). Есть в этом списке и новички – Чехия (9%), с которой недавно разгорелся дипломатический скандал после расследования дела о взрыве склада боеприпасов.
- Примечательно, что врагов россияне называли без затруднений, а вот с друзьями все оказалось гораздо сложнее. Только три страны назвали больше 15% опрошенных: Белоруссия (58%), Китай (40%), Казахстан (35%) и Армения (17%). Индия и Азербайджан набрали по 13%, Сирия – 12%, германия – 10%.
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- По словам директора «Левада-центра» Дениса Волкова, россияне считают, что западные страны против нас. Раньше это объясняли присоединением Крыма, действиями Украины или позицией России по Украине. Но теперь, говорит Волков, люди говорят: «Мол, Запад всегда был против России». Большинство россиян не способно провести различие между санкциями Запада и ответными действиями России. «Возникает путаница в голове. Это было с самого начала и никак не изменилось», – отметил социолог.
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Два кольца: внешнее уже обозначено и внутреннее (Садовое). Ну, и куда бедному рАссиянину податься? )