Большинство россиян верит в «кольцо врагов» вокруг России 89 1 Политика

Подавляющее большинство россиян уверены, что у России есть враги за рубежом. Согласно опросу «Левада-центра» (Минюст включил организацию в реестр НКО-иноагентов), так считают 83% жителей страны. В начале 1990-х годов, сразу после распада СССР, в «кольцо врагов» верили 44% россиян.