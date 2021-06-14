«Большая семерка» договорилась отказаться от нефти и газа 857 6 Экономика

К 2050 году страны G7 договорились достичь углеродной нейтральности, которая потребует отказа от нефти и газа. Уже к 2030 году экономики стран, составляющих 50% мирового ВВП, перейдут на декарбонизированную энергетику. В «зеленую» энергетику будет вложено не менее 500 млрд долларов до 2025 года.