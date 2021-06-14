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«Большая семерка» договорилась отказаться от нефти и газа

14 Июня 2021 857 6 Экономика
«Большая семерка» договорилась отказаться от нефти и газа

К 2050 году страны G7 договорились достичь углеродной нейтральности, которая потребует отказа от нефти и газа. Уже к 2030 году экономики стран, составляющих 50% мирового ВВП, перейдут на декарбонизированную энергетику. В «зеленую» энергетику будет вложено не менее 500 млрд долларов до 2025 года.

«Зеленая» эпоха стремительно приближается

  • Страны G7 договорились до 2050 году полностью отказаться от нефти и газа. Об этом пишет Finanz со ссылкой на итоговое коммюнике саммита «Большой семерки», проходившем в британском Карбис-Бэй в эти выходные. В документе лидеры стран назвали изменение климата «беспрецедентным кризисом», который ведет к «потере биоразнообразия», а также представляет «экзистенциальную угрозу для людей».
  • «Зеленая трансформация» должна начаться в 2021 году, подчеркнули лидеры G7. Они приняли на себя обязательства по уменьшению выбросов и созданию новых технологий. Таким образом, Великобритания, германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены следовать Парижскому соглашению по климату и ограничить повышение средней температуры Земли на 1,5 градуса Цельсия. Чтобы добиться этого, к 2050 году перечисленные страны должны добиться нулевых выбросов парниковых газов и ограничить выбросы СО2 вдвое по сравнению с уровнем 2010 года.
  • Такая задача требует к 2030 году отказаться от углеводородных источников энергии – нефти и газа. В первую очередь правительства развитых стран решили отказаться от поддержки любых проектов по добыче ископаемого топлива с высоким углеродным следом. Также они обязуются постепенно сокращать продажи автомобилей на дизельном топливе и бензине. Это же распространяется на корабли, авиацию и поезда.
  • Ежегодно до 2025 года на эти цели будет расходоваться 100 млрд долларов государственных и частных средств. Глобальный капитал страны G7 будут стимулировать инвестировать в возобновляемую энергетику. В первую очередь страны сконцентрируются на необходимой инфраструктуре для транспорта – зарядных станциях для электротранспорта.

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  • К планам G7 серьезно относится наиболее влиятельная организация на нефтяном рынке ОПЕК. В документе World Oil Outlook картель признал, что для его главного товара наступает конец – ведущие страны мира начнут отказываться от нефти. На них приходится 45,6 мирового спроса, или 41,4 млн баррелей в сутки. К 2030 году потребление может сократиться до 38,2 млн, а к 2040-му – до 32,3 млн. В результате спрос на нефть обвалится вместе с ценой. В итоге на рынке может оказаться от 10 до 20 млн баррелей лишней нефти.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
18:00 1 0
Александр:

Отказаться от нефти и газа можно только при развитии атомной/термоядерной энергетики, а это развитие сейчас остановлено. Зеленая энергетика таких необходимых мощностей не даст. Откуда возьмут недостачу?

Н
15:34 1 4
Нерусский:

Давно пора использовать ток, а не нефть. Закат углеводородов. Как жить будете рассияне?

И
14:47 1 1
Игорь:

В первую очередь такой план потребует создания дорогостоящей инфраструктуры для заправки сотни миллионов электромобилей. Ну допустим создали. Где же брать дополнительные тысячи мегават для их заправки ? Из ветряков, которые ежедневно убивают тысячи птиц ? Или из солнечных батарей, например в Канаде, где солнца не так много. Или сделают водородные турбины ?, которые потребуют много и так недостающей воды. В общем декларации декларациями а будет так, как будет...

А
13:37 3 0
Алга:

94% прироста массы любого растения обеспечивает углекислый газ за счет фотосинтеза. И только остальные 6% приходится на питательные вещества из почвы. И почему решили, что в потеплении виноват углекислый газ из промышленных выбросов? Возможно, это естественные причины процессов, происходящих внутри Земли? В жизни планеты уже были периоды, когда льда и снега не было вообще, и при этом как-то никакая цивилизация с ее выбросами не наблюдалась..

А
11:27 4 0
Артем:

Отлично, опять бензин подорожает

И
10:13 1 0
И.И..:

надо успеть все распродать и вырубить, затем превратить заработанное в горы военного металлолома, что бы было чем гордиться.

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