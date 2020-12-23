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Более 40% россиян за неуплату налогов попали в списки судебных приставов
23 Декабря 2020 129 0 Экономика
Многострадальный 2020 год заканчивается для россиян массовым попаданием в списки судебных приставов за неуплату налогов. Более 61 млн граждан страны, или 42,2% населения не смогли вовремя выплатить налоги, столкнулись с начислением пени и попали в списки приставов, которые теперь должны взыскать с граждан то, что причитается государству.
Почти половина россиян – налоговые должники
- По данным исследования аналитиков сервиса «Штрафы ГИБДД» и «Мои налоги», 42,2% россиян под конец 2020 года попали в списки судебных приставов за невыплату налогов. Самый распространенный налог в России, как ни странно, – транспортный. Большинство россиян – 75% – утверждают, что платят его вовремя, показал опрос 1 тыс. пользователей сервисов.
- На втором месте стоит имущественный налог – его исправно платят 62,4% россиян. Земельный налог платят 44,8%. По словам аналитиков, чаще всего россияне владеют автомобилем, реже – квартирой или земельным участком. Средний возраст плательщика – 35 лет. При этом мужчин и женщин среди плательщиков поровну.
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- Большая часть имущественных налогов не превышает 5 тыс. руб. Однако в 2020 году 60% россиян эта сумма беспокоит. Еще 25% признались, что копят на выплату налога в течение года.
- Это объясняется резким падением доходов россиян и отказом правительства в финансовой помощи гражданам во время карантина весной. В результате доходы россиян обрушились на 8,3% во втором квартале и лишь немного выправились в третьем – падение составило 4,8%. По итогам года россияне потеряют около 5% реальных располагаемых доходов, а с 2013-го – 11%. Никаких мер по повышению доходов президент и правительство не заявили.
- По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиян имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ или перед физлицами. Это прямой результат политики властей, ведущей к обнищанию граждан на протяжении последних 10 лет.
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