Более 40% россиян за неуплату налогов попали в списки судебных приставов 129 0 Экономика

Многострадальный 2020 год заканчивается для россиян массовым попаданием в списки судебных приставов за неуплату налогов. Более 61 млн граждан страны, или 42,2% населения не смогли вовремя выплатить налоги, столкнулись с начислением пени и попали в списки приставов, которые теперь должны взыскать с граждан то, что причитается государству.