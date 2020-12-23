Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
23 ДЕК, 13:52 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

23 ДЕК, 13:52 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Более 40% россиян за неуплату налогов попали в списки судебных приставов

23 Декабря 2020 129 0 Экономика
Более 40% россиян за неуплату налогов попали в списки судебных приставов

Многострадальный 2020 год заканчивается для россиян массовым попаданием в списки судебных приставов за неуплату налогов. Более 61 млн граждан страны, или 42,2% населения не смогли вовремя выплатить налоги, столкнулись с начислением пени и попали в списки приставов, которые теперь должны взыскать с граждан то, что причитается государству.

Почти половина россиян – налоговые должники

  • По данным исследования аналитиков сервиса «Штрафы ГИБДД» и «Мои налоги», 42,2% россиян под конец 2020 года попали в списки судебных приставов за невыплату налогов. Самый распространенный налог в России, как ни странно, – транспортный. Большинство россиян – 75% – утверждают, что платят его вовремя, показал опрос 1 тыс. пользователей сервисов.
  • На втором месте стоит имущественный налог – его исправно платят 62,4% россиян. Земельный налог платят 44,8%. По словам аналитиков, чаще всего россияне владеют автомобилем, реже – квартирой или земельным участком. Средний возраст плательщика – 35 лет. При этом мужчин и женщин среди плательщиков поровну.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Большая часть имущественных налогов не превышает 5 тыс. руб. Однако в 2020 году 60% россиян эта сумма беспокоит. Еще 25% признались, что копят на выплату налога в течение года.
  • Это объясняется резким падением доходов россиян и отказом правительства в финансовой помощи гражданам во время карантина весной. В результате доходы россиян обрушились на 8,3% во втором квартале и лишь немного выправились в третьем – падение составило 4,8%. По итогам года россияне потеряют около 5% реальных располагаемых доходов, а с 2013-го – 11%. Никаких мер по повышению доходов президент и правительство не заявили.
  • По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиян имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ или перед физлицами. Это прямой результат политики властей, ведущей к обнищанию граждан на протяжении последних 10 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Китай отказался покупать у России рыбу

Китай отказался покупать у России рыбу
Экономика 1

Путин поручил спасти «Первый канал» от многомиллиардных убытков

Путин поручил спасти «Первый канал» от многомиллиардных убытков
Экономика 1

России предсказали перспективу стать частью Китайской империи

России предсказали перспективу стать частью Китайской империи
Политика 3

Центробанк предсказал отмену накопительных пенсий в России

Центробанк предсказал отмену накопительных пенсий в России
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Культура и спорт. В Иркутской области открыли новый спортивно-культурный Центр

Культура и спорт. В Иркутской области открыли новый спортивно-культурный Центр

Новая компрессорная станция введена в эксплуатацию на Заполярном месторождении Ямала

Новая компрессорная станция введена в эксплуатацию на Заполярном месторождении Ямала

Новости дня

13:52 В Кремле рассказали о контактах России с командой Байдена В Кремле рассказали о контактах России с командой Байдена
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:57 В России число заболевших COVID-19 выросло на 27250 человек В России число заболевших COVID-19 выросло на 27250 человек
11:27 Россияне могут заразиться COVID-19 через подарки Россияне могут заразиться COVID-19 через подарки
10:58 Названа точная дата начала возобновления строительства СП-2 в Дании Названа точная дата начала возобновления строительства СП-2 в Дании
22 ДЕК, 20:03 Владимир Путин подписал указ о неприкосновенности экс-президентов Владимир Путин подписал указ о неприкосновенности экс-президентов
22 ДЕК, 19:05 В РФ могут отменить накопительные пенсии В РФ могут отменить накопительные пенсии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
22 ДЕК, 18:06 Путин призвал «не хулиганить» с ценами на бензин Путин призвал «не хулиганить» с ценами на бензин

Узнай, страна!

22 ДЕК, 18:51 Культура и спорт. В Иркутской области открыли новый спортивно-культурный Центр Культура и спорт. В Иркутской области открыли новый спортивно-культурный Центр
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
22 ДЕК, 16:40 Новая компрессорная станция введена в эксплуатацию на Заполярном месторождении Ямала Новая компрессорная станция введена в эксплуатацию на Заполярном месторождении Ямала
21 ДЕК, 21:51 Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия» Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия»
21 ДЕК, 19:06 Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А Первый контракт. В Ульяновске приступили к серийному производству ИЛ-78М-90А
21 ДЕК, 18:21 Ювелирное мастерство. В Якутии производят ювелирные украшения и обучают профессии Ювелирное мастерство. В Якутии производят ювелирные украшения и обучают профессии
21 ДЕК, 17:53 Новая уникальная разработка пермских инженеров. Видеосервер «Domination Высота» Новая уникальная разработка пермских инженеров. Видеосервер «Domination Высота»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
20 ДЕК, 18:43 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали АПК и внедряли уникальные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали АПК и внедряли уникальные разработки
18 ДЕК, 18:53 Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!» Семейный бизнес набирает обороты: «Успешная семья - успешная Россия!»
18 ДЕК, 18:10 Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области Новый старый облик. Завершена реконструкция ж/д вокзала в Ивановской области
18 ДЕК, 16:38 С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги С двух до четырех. В Карачаево-Черкесии расширяют дороги
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter