Более 1 трлн рублей на продуктовой инфляции и льготной ипотеке заработал бизнес 256 0 Экономика

Российские компании сильно пострадали в 2020 году от пандемии – финансовые показатели бизнеса ухудшились в 48 из 85 регионов России, а общая недополученная прибыль достигла 3,82 трлн руб. К таким выводам пришли аналитики аудиторского-консалтинговой сети FinExpertiza. Наибольший урон пандемия нанесла гостиничному бизнесу и сфере общественного питания. Однако в прибыль вышли сельское хозяйство, розничная торговля и строительство. Компании в этих секторах заработали на продовольственной инфляции и льготной ипотеке более 1,3 трлн руб.