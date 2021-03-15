Капитал страны
ENGLISH
15 МАР, 19:45 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Более 1 трлн рублей на продуктовой инфляции и льготной ипотеке заработал бизнес
15 Марта 2021 256 0 Экономика
Российские компании сильно пострадали в 2020 году от пандемии – финансовые показатели бизнеса ухудшились в 48 из 85 регионов России, а общая недополученная прибыль достигла 3,82 трлн руб. К таким выводам пришли аналитики аудиторского-консалтинговой сети FinExpertiza. Наибольший урон пандемия нанесла гостиничному бизнесу и сфере общественного питания. Однако в прибыль вышли сельское хозяйство, розничная торговля и строительство. Компании в этих секторах заработали на продовольственной инфляции и льготной ипотеке более 1,3 трлн руб.
Четверти прибыли недосчитались
- По итогам 2020 года общая прибыль российских компаний упала на 23,5%, подсчитали аналитики FinExpertiza. В денежном выражении – это 3,82 трлн руб. Такого обвала в экономике не было последние 12 лет. Финансовое состояние бизнеса резко ухудшилось больше чем в половине регионов России – в 48 из 85-ти.
- Промышленность испытала шок от обвала нефтяных цен, а потребительский сектор экономики был ограничен из-за карантинных мер, говорят эксперты FinExpertiza. В результате добыча полезных ископаемых – от нефти и газа до гравия и песка – потеряла каждый третий рубль: прибыль сократилась на 2,72 трлн руб (падение на 31,4%).
- В секторе, ориентированном на массовое потребление, больше всего от пандемии пострадали гостиничный бизнес и общепит – на них приходится 56,4 млрд руб. убытка, а общий финансовый результат упал почти на 400%. Недосчитались прибыли также в транспортировке и хранении товаров – потери составляют 392 млрд руб. В оптовой торговле бизнес потерял 697,7 млрд руб. прибыли.
- Однако рост прибыли показало сельское хозяйство. Этому способствовал рекордный вывоз зерна за рубеж и рост цен на продовольствие. В итоге производители сельхозтоваров заработали на экспорте и россиянах 542,3 млрд руб., что на 86% больше, чем годом ранее.
- Также в 1,5 раза увеличили прибыль строительные компании. Они заработали 249,6 млрд руб. на льготной ипотеке и ажиотажном спросе на недвижимость. Прибыль розничной торговли выросла на 34,4%, до 515,8 млрд руб. за счет инфляции и роста цен на продукты, а также девальвации рубля.
- В общей сложности прибыльные компании получили 17,76 трлн руб., а убыточные потеряли 5,34 трлн. При этом доля убыточных компаний выросла до 29,4%. Больше всего пострадал бизнес в Москве – 2,1 трлн руб. Затем сырьевые регионы – ЯНАО (потери на 847,9 млрд руб.), Татарстан (246,8 млрд руб.), Сахалин (163 млрд руб.) и Пермский край (161,9 млрд руб.).
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- По словам экспертов, нефтегазовый сектор наращивает прибыль с восстановлением цен на энергоносители, тогда как сфера услуг, малый и средний бизнес страдают от снижения покупательской способности потребителей и, следовательно, спроса.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12 МАР, 18:48 «Оренбургский радиатор» открывает новый цех по производству алюминиевых теплообменников
11 МАР, 20:22 На Курской АЭС-2 смонтированы гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны
Написать комментарий