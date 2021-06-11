Богатые в Москве получают в девять раз больше, чем бедные 159 0 Экономика

Москва вошла в число лидеров среди российских регионов по уровню расслоения доходов населения. Обошли столицу только два сырьевых региона – Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Сразу после Москвы идут Чукотка и Сахалин. В Москве 20% самых богатых в среднем получают 177,3 тыс. руб., тогда как 20% самых бедных – 20,3 тыс.