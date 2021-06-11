Богатые в Москве получают в девять раз больше, чем бедные
11 Июня 2021 159 0 Экономика
Москва вошла в число лидеров среди российских регионов по уровню расслоения доходов населения. Обошли столицу только два сырьевых региона – Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Сразу после Москвы идут Чукотка и Сахалин. В Москве 20% самых богатых в среднем получают 177,3 тыс. руб., тогда как 20% самых бедных – 20,3 тыс.
Москва в лидерах по неравенству
- Российская столица вошла в лидеры по неравенству доходов граждан среди регионов страны. К такому выводу пришли исследователи международной консалтинговой сети FinExpertiza, пишут «Известия». В целом по стране средний доход составил в 2020 году 35,7 тыс. руб. в месяц. Однако 20% самых богатых россиян получали в среднем 82,5 тыс. руб., а 20% самых бедных – 9880 руб. (прожиточный минимум равняется 11,3 тыс. руб.).
- Кризис снизил неравенство – в 2020 году богатые россияне получали больше бедных в 8,4 раза, тогда как в 2019 году этот показатель был на уровне 8,8. Но в отдельных регионах неравенство в доходах намного сильнее. Самый высокий показатель у Ямало-Ненецкого автономного округа – здесь богатые получают больше бедных в 10,2 раза: 215,9 тыс. руб. против 21,2 тыс. Второе место занимает Ненецкий автономный округ, где показатели отличаются в 9,4 раза: 201 тыс. руб. против 21,3 тыс.
- Москва занимает третье место с показателем 8,7: 177,3 тыс. руб. против 20,3 тыс. Важно отметить, что даже в самых богатых регионах бедные получают примерно одинаковую зарплату, тогда как доходы богатых сильно отличаются. При этом потеря 3% реальных доходов для богатой группы населения в 2020 году не была столь чувствительна, как для тех, кто получает около 20 тыс.
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- В феврале 2021 года сервис hh.ru проводил опрос, согласно которому каждому четвертому россиянину не хватает месячной зарплаты на основные нужды. Высшая школа экономики оценивала переход в категорию бедных 6,1% представителей среднего класса из-за пандемии.
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