Безработица в России растет. Больше трети компаний собираются сократить штат 324 0 Общество img_copyright

По официальным данным Минтруда в России зафиксировано порядка 2,2 млн безработных граждан. Но по данным Росстата на конец апреля безработными числились 4,3 млн человек. Эксперты прогнозируют рост безработицы до 8 млн человек к концу года, более трети компаний заявляют о будущем сокращении штата, а в Минтруда не считают ситуацию катастрофической.