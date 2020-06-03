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Безработица в России растет. Больше трети компаний собираются сократить штат
3 Июня 2020 324 0 Общество
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По официальным данным Минтруда в России зафиксировано порядка 2,2 млн безработных граждан. Но по данным Росстата на конец апреля безработными числились 4,3 млн человек. Эксперты прогнозируют рост безработицы до 8 млн человек к концу года, более трети компаний заявляют о будущем сокращении штата, а в Минтруда не считают ситуацию катастрофической.
- Глава Минтруда Антон Котяков озвучил новые данные ведомства о количестве безработных россиян. По его словам, чуть более 2,2 млн человек признаны безработными и стоят на учете. При этом 450 тыс. человек получают пособия в размере одного МРОТ или 12130 рублей. Речь идет о тех, кто потерял работу после 1 марта текущего года из-за коронавируса.
- Тем не менее, еще 27 мая тот же Котяков докладывал президенту России Владимиру Путину о том, что в стране 1,9 млн безработных, а тех, кто потерял работу после 1 марта около 400 тыс. человек.
- По данным Росстата ситуация еще хуже. В своем отчете "Занятость и безработица в Российской Федерации в апреле 2020 года" специалисты ведомства указывают, что количество безработных в стране составляет 4,3 млн человек, а уровень безработицы в апреле достиг 5,8%.
- Как Котяков заявил президенту, по прогнозам ведомства третий квартал станет наиболее сложным и количество безработных в России серьезно возрастет, но он не называет ситуацию на рынке труда катастрофической. Так как в четвертом квартале ведомство ожидает улучшения динамики, что позволит увидеть снижение количества безработных россиян уже в начале первого, максимум во втором квартале 2021 года.
- Но только эксперты с ним не согласны. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК заявил, что количество безработных в России может вырасти до 8 млн к концу года. Такого же количества безработных ожидает и директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. Своим мнением он поделился с агентством «Прайм». Эксперт напомнил, что власти не учитывают тех россиян, которые работают по "серым" схемам и официально не трудоустроены, поэтому официальная статистика будет показывать цифру от 2,5 до 4 млн человек. При этом эксперт считает, что быстрого восстановления рынка труда можно не ждать.
- По данным опроса, проведенного порталом hh.ru, 36% компаний заявили о том, что планируют сокращение штата до конца года. В среднем, будут сокращены 16% сотрудников. При этом фонд оплаты труда с начала кризиса сократился в 56% опрошенных компаний, а в ближайшие полгода его сократят 28% опрошенных работодателей, в среднем, на 18%.
- В ТПП РФ наиболее пострадавшими считают работников сферы услуг, в первую очередь гостиничного хозяйства и розничной торговли, и всех офисных сотрудников. Своим мнением с Известиями поделилась доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого потенциала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Эксперт указывает на падение деловой активности и выручки, что приводит к естественной экономии на зарплатах сотрудников. Тем не менее многие компании, по ее словам, не захотят терять "хороших" специалистов, сокращая тех сотрудников, которых легко заменить и распределяя нагрузку среди оставшихся работников.
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