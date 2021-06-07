«Без революций» повысить налоги предложил министр экономики 645 1 Экономика

Министр экономики России Максим Решетников считает необходимым повысить налоги для компаний, которые выводят прибыль за рубеж и не вкладывают в производство. Такое требование содержалось в послании федеральному собранию Владимира Путина. Президент предупредил, что властям придется заняться «донастройкой» налогового законодательства, чтобы запустить «новый инвестиционный цикл».