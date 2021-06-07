«Без революций» повысить налоги предложил министр экономики
7 Июня 2021 645 1 Экономика
Министр экономики России Максим Решетников считает необходимым повысить налоги для компаний, которые выводят прибыль за рубеж и не вкладывают в производство. Такое требование содержалось в послании федеральному собранию Владимира Путина. Президент предупредил, что властям придется заняться «донастройкой» налогового законодательства, чтобы запустить «новый инвестиционный цикл».
Повысить налог и избежать революции
- По словам Максима Решетникова, правительство сейчас решает проблему – как подтолкнуть бизнес больше вкладывать в экономику. Рабочий вариант звучит как «аккуратная донастройка» налогообложения. Под этим власти понимают «дестимулирование» вывода средств из компаний и создание привлекательных условий для новых инвестиций.
- «Главное, нужно без революций. Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать», – заявил Решетников в интервью РБК. По его словам, в Минфине уже есть «какие-то наброски» повышения налогов. Однако, подчеркнул Решетников, власти не собираются запретить выплаты акционерам в принципе. «Мы же хотим с вами, чтобы частный капитал шел в экономику. Значит, дивиденды – это нормально», – сказал Решетников.
- Поэтому компаниям оставят возможность «нормально платить дивиденды». Но, как говорил в интервью Forbes замминистра финансов Алексей Сазанов, власти будут бороться с «явными злоупотреблениями» по выводу средств в офшоры. По словам Сазанова, власти хотят повысить налог на прибыль до 25-30% для компаний, чьи дивиденды превышают «разумные значения».
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- Тем компаниям, которые не будут вкладывать в развитие и начнут выводить средства, государство, по словам Решетникова, скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет». В то же время для инвестиций могут быть рассмотрены льготы и послабления. В этом плане правительство выполняет поручение Путина, который в послании федеральному собранию заявил: «Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает».
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частному капиталу распорядиться своими активами самостоятельно и вывести их за границу никто не даст. я правильно понимаю? партия как выводила деньги через собственную монополию, так и будет это делать и никакие налоги на нее действовать не будут. твк что кто и захочет уехать взяв с собой заработанное-покинет РФ в одних трусах.