Без долларов могут оставить российские банки по закону о «недружественных странах» 239 0 Экономика

Правительство России разработало и внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий работу российских банков с «недружественными странами». Законопроект запрещает делиться с «компетентными органами» других государств банковской тайной – данными о клиентах и их операциях. В списке «недружественных стран» у России значатся всего два государства – США и Чехия. Эксперты считают, что, исполняя закон, банки могут лишиться доступа к корсчетам в США, а именно через них проходят все долларовые расчеты.