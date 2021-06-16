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Без долларов могут оставить российские банки по закону о «недружественных странах»

16 Июня 2021 239 0 Экономика
Без долларов могут оставить российские банки по закону о «недружественных странах»

Правительство России разработало и внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий работу российских банков с «недружественными странами». Законопроект запрещает делиться с «компетентными органами» других государств банковской тайной – данными о клиентах и их операциях. В списке «недружественных стран» у России значатся всего два государства – США и Чехия. Эксперты считают, что, исполняя закон, банки могут лишиться доступа к корсчетам в США, а именно через них проходят все долларовые расчеты.

«Банковская тайна» без долларов

  • Законопроект правительства после внесения в Госдуму появился в базе нижней палаты парламента. В нем указана всего одна мера – запрет российским банкам на обмен данными о клиентах и их операциях с «компетентными органами» «недружественных стран». Список таких стран правительство России составило само. В него вошли США и Чехия.
  • Если от иностранного государства поступит запрос на получение данных, российский банк обязан будет уведомить ЦБ и Росфинмониторинг в течение суток. Законопроект, согласно пояснительной записке, направлен на минимизацию рисков – чтобы у «недружественных стран» не было возможности «под угрозой штрафных санкций» получить конфиденциальную информацию.
  • По мнению начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчего, отказ от работы с американскими банками после принятия закона может дорого обойтись России. Российские банки могут лишиться доступа к корсчетам в США, а именно через них проводятся все операции с долларами.
  • Эксперт отмечает, что банки «оказываются между двух огней». Если не дать запрашиваемую информацию США, можно лишиться денег и корреспондентского счета в американском банке. Это «критично для очень многих российских банков», – говорит Осадчий и прогнозирует «последствия самые тяжелые». Если же по запросу США будет понятно, что определенная транзакция нарушает закон о санкциях, то можно попасть уже под действие «соответствующего российского законодательства». Это путь к изоляции от мировой системы, считает Осадчий. «Потихонечку готовимся к этой изоляции, тут все продумано», – отмечает он.

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  • По словам эксперта юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Ильи Горшкова, за отказ отвечать на запросы США российские банки могут лишиться корсчетов и возможности проводить операции в долларах. Информирование же российских властей о запросах может привести к тем же последствиям, поскольку это уже нарушает американский AML-закон. «Поэтому российские банки, передающие информацию о факте запросов со стороны американского правительства российским властям, по сути, находятся под постоянным риском разрыва корреспондентских отношений с американскими банками», – цитирует эксперта РБК.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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