«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании 79 0 Экономика

Великобритания больше других стран пострадает от газового кризиса и рекордных цен на топливо в Европе. Уже в апреле жителям страны придется платить за электроэнергию на 50% больше. Правительство Великобритании готовится выделить 12,2 млрд долларов, чтобы помочь наиболее уязвимым семьям оплатить счета.