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«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании

3 Февраля 2022 79 0 Экономика
«Беспрецедентный рост цен на газ»: Счета за электричество вырастут на 50% в Великобритании

Великобритания больше других стран пострадает от газового кризиса и рекордных цен на топливо в Европе. Уже в апреле жителям страны придется платить за электроэнергию на 50% больше. Правительство Великобритании готовится выделить 12,2 млрд долларов, чтобы помочь наиболее уязвимым семьям оплатить счета.

Счета в Великобритании вырастут на 50%

  • Великобритания начала готовиться к взрывному росту цен на электроэнергию. В апреле средний счет семьи за электричество вырастет до 700 фунтов стерлингов в год, или 950 долларов. Это произойдет после решения регулятора Ofgem на 54% поднять потолок цен на энергоносители для поставщиков, пишет CNBC. Решение регулятор принял 3 февраля, но отложил его вступление в силу до апреля.
  • Повышение цен затронет 22 млн домохозяйств, которые платят в среднем 1277 фунтов стерлингов в год (1730 долларов), но будут вынуждены платить 1971 фунт стерлингов (2670 долларов). «Энергетический рынок столкнулся с огромным вызовом из-за беспрецедентного роста мировых цен на газ, который происходит раз в 30 лет», – пояснил необходимость повысить цены гендиректор Ofgem Джонатан Бреарли.
  • Великобритания больше других стран Европы пострадает от газового кризиса, так как сильнее зависит от газа как источника энергии. В 2020 году Великобритания обеспечивала 48% своих потребностей в газе, а остальную часть закрывала за счет импорта. В декабре 2021 года стоимость газа достигала 4,50 фунтов за терм, а 3 февраля он стоит 1,75 фунта за терм.

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  • Повышение цен на электроэнергию и газ приведет к разгону инфляции до 6,5%, предупреждает главный экономист Pantheon Macroecomics в Великобритании Сэмюэль Томбса. Минфин страны собрался выделить 9 млрд фунтов стерлингов (12,2 млрд долларов), чтобы смягчить последствия повышения цен, пишет Financial Times. Каждый потребитель энергии сможет получить скидку в 200 фунтов с октября, но должен будет вернуть эти деньги в течение пяти лет. Наиболее уязвимым семьям предоставят скидку в 150 фунтов на муниципальный налог. Эти деньги возвращать не нужно будет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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