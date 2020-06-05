Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание 267 0 Экономика img_copyright

Сегодня, 5 июня, первый танкер нефти из США прибудет в порт Клайпеды и привезет 80 тыс. тонн топлива сорта Bakken для Белоруссии. Минск продолжает успешно бороться с энергетической зависимостью от России и получает мировую поддержку. Еще в начале 2020 года Москва агрессивно давила на Минск и требовала «глубокой интеграции» в рамках Союзного государства, что означало отказ суверенитета и вхождение в состав России. В качестве инструмента шантажа Москва использовала нефть и газ.