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Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание

5 Июня 2020 267 0 Экономика
Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание
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Сегодня, 5 июня, первый танкер нефти из США прибудет в порт Клайпеды и привезет 80 тыс. тонн топлива сорта Bakken для Белоруссии. Минск продолжает успешно бороться с энергетической зависимостью от России и получает мировую поддержку. Еще в начале 2020 года Москва агрессивно давила на Минск и требовала «глубокой интеграции» в рамках Союзного государства, что означало отказ суверенитета и вхождение в состав России. В качестве инструмента шантажа Москва использовала нефть и газ.

Первая в истории партия из США

  • Американская нефть «уже на подходе», торжественно заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехима» Александр Тищенко. В порту Клайпеды первая в истории партия американской нефти для независимой Белоруссии будет получена вечером 5 июня. Это событие было бы невозможно без «содействия» России, которая использовала поставки нефти в качестве геополитического инструмента и оттолкнула от себя Минск.
  • Партия объемом 80 тыс. тонн нефти сорта Bakken после прибытия в порт Клайпеды по железной дороге отправится на НПЗ «Нафтан» в Новополоцке Витебской области. В обеспечении сделки участвовали американский энерготрейдер United Energy Trading и американская компания Getka, а также польский партнер UNIMOT.
  • Глава МИД Белоруссии Владимир Макей приветствовал первую партию американской нефти и подчеркивал, что она укладывается в стратегию диверсификации источников и обеспечения устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии.
  • По работе белорусских НПЗ в начале года ударила Москва. 1 января 2020 года между Россией и Белоруссией перестало действовать соглашение на поставку нефти по трубопроводу «Дружба». Формальной причиной стал спор о размере премии к беспошлинной цене нефти. Из-за этого НПЗ простаивали, а Минск был вынужден искать альтернативных поставщиков, закупая топливо через Литву и Украину. Так, Минск закупил партию нефти у Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджана. Глава Госдепа Майк Помпео во время своего первого визита в Минск заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%.
  • В конце марта, после рекордного падения цен на нефть, Россия возобновила поставки топлива Белоруссии. В июне белорусские НПЗ получат 1,1 млн тонн российской нефти.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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