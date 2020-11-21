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Белоруссия угрожает транзиту нефти из России. Требует повысить тариф на 25%
21 Ноября 2020 25 0 Экономика
Пока президент России Владимир Путин поддерживает утратившего легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, счета за эту поддержку приходят России. Минск уведомил Москву о повышении тарифа на транзит нефти через страну на 25%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.
Минск выставляет счет Москве
- Белоруссия намерена увеличить тариф на прокачку российской нефти по газопроводу «Дружба» на 25% с 1 января 2020 года. Это радикальное повышение, если учесть, что с 1 февраля 2020 года тариф и так был увеличен на 6,6%, а 1 сентября 2019 года белорусские власти повышали его на 3,7%.
- Однако в Минске приводят следующие аргументы в пользу новой стоимости тарифа. Во-первых, в 2020 году Белоруссия недополучила часть доходов от транзита российской нефти, поскольку России подписало соглашение ОПЕК+ и урезала собственную добычу. Во-вторых, Белоруссия потратила средства на перемычку между ветками трубопровода «Дружба» и соединила Мозырский НПЗ с заводом «Нафтан» (это Минск делал, чтобы диверсифицировать поставки и принимать нефть из Польши и Украины, не загружая основной трубопровод).
- Наконец, Минск собирается повысить введенный в начале 2020 года экологический налог на предприятия, которые занимаются транзитом нефти и нефтепродуктов по территории республики. А это приведет к сокращению доходов тразитеров. Компенсировать их предлагается за счет России.
- В «Транснефти» лаконично прокомментировали требование Минска: «Мы получили письмо сегодня, изучаем». В действительности, говорят эксперты, повышение тарифа даже на 15% делает в текущих условиях нерентабельным поставки нефти в Европе по трубопроводу «Дружба». Россия сможет остановить прокачку и больше загрузить морские порты на Балтике и Черном море.
- В частности, когда в 2019 году хлорированная нефть попала в трубопровод и остановила его эксплуатацию, Россия смогла оперативно найти альтернативные пути доставки, используя при этом порт в Ленинградской области и Новороссийске. По словам экспертов, Лукашенко снова пытается шантажировать Москву и выбить из России больше денег, которых ему остро не хватает в условиях политического кризиса и массовых протестов против него. Реакция на этот шантаж в Москве будет строго негативной.
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