Белоруссия угрожает транзиту нефти из России. Требует повысить тариф на 25% 25 0 Экономика

Пока президент России Владимир Путин поддерживает утратившего легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, счета за эту поддержку приходят России. Минск уведомил Москву о повышении тарифа на транзит нефти через страну на 25%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве.