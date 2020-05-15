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Белоруссия начала закупать нефть в США. Первая в истории партия – в июне
15 Мая 2020 106 0 Экономика
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Первый танкер американской нефти придет в порт Клайеды в начале июня и привезет из США 80 тонн нефти сорта Bakken для Белоруссии. В Минске заявили, что сотрудничество с США рассматривают как «существенный элемент энергетической безопасности государства». Поставки американской нефти – часть плана белорусских властей по диверсификации источников энергоресурсов и ослабления зависимости от России.
Американские танкеры вместо российских труб
- Танкер для Белоруссии с 14 мая загружается 80 тоннами нефти марки Bakken в порту Beaumont и 17 мая выйдет в порт Клайпеды, где будет в начале июня. Оттуда нефть транспортируют белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по железной дороге. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
- Глава МИД Белоруссии Владимир Макей «с удовлетворением» подтвердил начало поставок нефти из США в Белоруссию. Обеспечить республику на 100% нефтью по конкурентным ценам обещал в феврале глава Госдепа Майк Помпео. Однако до падения нефтяных котировок в марте цены, с учетом транспортировки, не были «конкурентными» на белорусском рынке.
- Белоруссия вошла в конфликт с Россией по поводу цен на нефть в начале 2020 года, когда истек договор о поставках. Президент Владимир Путин принуждал белорусского лидера Александра Лукашенко подписать договор об углубленной интеграции и вхождении Белоруссии в союзное государство с Россией. Для этого он остановил поставки нефти.
- После этого Минск стал защищать свой суверенитет и поставил себе задачу сократить долю нефтяных поставок из России на 30-40% от 18 млн тонн в год.
- Пока Россия душила Белоруссию с помощью нефти, Минск нашел поставщиков из Норвегии, Азербайджана и Саудовской Аравии. В частности Эр-Рияд поставил «Белнфтехиму» партию нефти 12 мая. Из-за нефтяной блокады со стороны Москвы белорусские НПЗ работали на 50% в первом квартале 2020 года.
- В апреле, чтобы защитить свою долю на белорусском рынке от саудитов, Россия открыла вентили и поставила максимально возможный месячный объем нефти – 1,56 млн тонн. В мае Белоруссия ограничит поставки из России до 1,13 млн тонн.
- Последним инструментом давления на Минск у Москвы остается газ. Президент Лукашенко возмутился, что в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне Германия платит за природный газ менее 70 долларов за тысячу кубометров, тогда как Белоруссия – 127 долларов. Он потребовал от премьер-министра страны добиваться снижения цены на газ.
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