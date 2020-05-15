Белоруссия начала закупать нефть в США. Первая в истории партия – в июне 106 0 Экономика img_copyright

Первый танкер американской нефти придет в порт Клайеды в начале июня и привезет из США 80 тонн нефти сорта Bakken для Белоруссии. В Минске заявили, что сотрудничество с США рассматривают как «существенный элемент энергетической безопасности государства». Поставки американской нефти – часть плана белорусских властей по диверсификации источников энергоресурсов и ослабления зависимости от России.