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Белоруссия и Россия приблизились к газовой войне. Скидок не будет, долг не вернут
10 Июня 2020 1771 1 Экономика
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Переговоры министров энергетики России и Белоруссии Александра Новака и Виктора Каранкевича 9 июня закончились безрезультатно. Минск затребовал снижения цены на газ до европейского уровня и отказался признавать долг в 165 млн долларов. Требования Белоруссии в «Газпроме» считают «несправедливыми», а позицию – необоснованной. В Минске после переговоров подчеркнули – позицию страна менять не будет.
Москва и Минск не договорятся о газе
- Переговоры в формате видеоконференции прошли 9 июня с участием министров энергетики Александра Новака и Виктора Каранкевича, а также заместителя руководителя аппарата правления «Газпрома» Александра Мешкова и посла России в Минске Владимира Семашко. Ни к какому конкретному результату сторонам прийти не удалось в силу имеющихся противоречий. В Минэнерго России не комментируют встречу, тогда в Минске говорят, что не собираются менять позицию.
- Белоруссия требует от России пересмотра цены на газ с мая до европейского уровня. Сейчас страна по контракту платит 127 долларов за тысячу кубометров. При этом в Великобритании и Нидерландах на спотовом рынке газ стоил в мае 40-45 долларов. «Газпром» считает подобное требование «несправедливым». Хотя, по данным экспертов Центра энергетики Сколково, в первые 20 дней мая российская монополия продавала газ по 80 долларов за тысячу кубометров оптом.
- Еще один пункт разногласий – долг Белоруссии за газ в размере 165,57 млн долларов. Об этом долге в мае упомянул глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он назвал выплату долга условием заключения договора на поставки газа в 2021 году. В Минэнерго Белоруссии спорят с этим – у республики нет долга перед российской монополией.
- В сообщении белорусской стороны отмечается: чтобы урегулировать разногласия по цене на газ «с учетом калорийности», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» предоставит методику определения «фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа», которая установит – соответствует ли этот газ требованиям законодательства Белоруссии или нет. Понятно, что это делается, чтобы доказать – российский газ не соответствует белорусскому эталону и поэтому за него надо платить меньше.
- Минэнерго Белоруссии уже пыталось предложить решение проблемы, направив письмо в адрес главы «Газпрома». Но, по-видимому, в «Газпроме» не собираются разбираться в «калорийности газа». Минск просто отказывается платить за потребленный газ.
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ни чего. просто обирают народы стран Б.иР,