Белоруссия и Россия приблизились к газовой войне. Скидок не будет, долг не вернут 1771 1 Экономика img_copyright

Переговоры министров энергетики России и Белоруссии Александра Новака и Виктора Каранкевича 9 июня закончились безрезультатно. Минск затребовал снижения цены на газ до европейского уровня и отказался признавать долг в 165 млн долларов. Требования Белоруссии в «Газпроме» считают «несправедливыми», а позицию – необоснованной. В Минске после переговоров подчеркнули – позицию страна менять не будет.