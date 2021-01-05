Банки столкнулись с дефицитом рублей. Россияне забрали более 2 трлн наличных 129 0 Экономика

Российские банки закончили 2020 год с дефицитом рублевой ликвидности. Если в начале года они имели 2,761 трлн руб. свободных денег, то к концу года подошли с долгом перед Центробанком в 185 млрд руб. Одной из причин резкого изменения баланса стало то, что россияне в ответ на кризис забрали сбережения на счетах и ушли в наличные. Всего россияне изъяли из банков более 2,4 трлн руб., пишет finanz.ru.