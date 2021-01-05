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Банки столкнулись с дефицитом рублей. Россияне забрали более 2 трлн наличных
5 Января 2021 129 0 Экономика
Российские банки закончили 2020 год с дефицитом рублевой ликвидности. Если в начале года они имели 2,761 трлн руб. свободных денег, то к концу года подошли с долгом перед Центробанком в 185 млрд руб. Одной из причин резкого изменения баланса стало то, что россияне в ответ на кризис забрали сбережения на счетах и ушли в наличные. Всего россияне изъяли из банков более 2,4 трлн руб., пишет finanz.ru.
Банкам не хватает рублей
- По данным Центробанка, за 11 месяцев 2020 года объем наличных в обороте вырос на 2,4 трлн руб. (на 22%), а по итогам года цифра может увеличиться до 2,9 трлн руб. и достичь 13 трлн руб. Такого количества наличных в России не было с 2010 года.
- Рост наличных в обороте обуславливается пандемией, «нерабочими днями» в апреле и мае, девальвацией рубля и ростом серой экономики. Центробанку не удалось противодействовать уходу граждан в наличные. По словам экспертов, бумажные деньги – топливо для теневой экономики, а поскольку в стране только официально безработица держится на уровне 6,3%, очевидно, что выросла и неформальная занятость, которая оплачивается «кэшем».
- Массовый переход на наличные расчеты сказался на банках – в начале года на счетах у них было 2,761 трлн руб. свободных денег, а под конец они вынуждены были прийти к ЦБ и занять 185 млрд руб. В некоторые дни декабря структурный дефицит достигал 400 млрд руб.
- Также крупнейшие государственные банки обязали помочь с финансированием дефицита бюджета. Выполняя поручение, банки забрали с депозитов в ЦБ 1,246 трлн руб. и заняли в общей сложности у регулятора 1,288 трлн. Большая часть этих денег пошла на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Минфин, в свою очередь, забрал из банковской системы 1,1 трлн руб. на оплату расходов в декабре.
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- Центробанк прогнозировал, что банки закончат год с профицитом рублей в размере 1 трлн. Но прогноз не сбылся, а дефицит валюты стал для ведомства Эльвиры Набиуллиной полной неожиданностью. Поэтому 31 декабря ЦБ выдал банкам кредиты, чтобы поддержать их денежные запасы.
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