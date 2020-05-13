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Банки перестали выдавать кредиты. Пострадавшие от коронавируса не имеют шансов
13 Мая 2020 623 0 Экономика
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Российские банки отказывают в кредитах гражданам, которые работают в пострадавших от коронавируса отраслях экономики. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В частности, в апреле было одобрено лишь 20% заявок на кредит – минимальный уровень с 2017 года. Во многом это связано с тем, что с 20 марта по 6 мая банки реструктурировали долгов на около 330 млрд руб.
Одобрена лишь каждая пятая заявка
- По итогам апреля банки выдали всего 19,6% потребительских кредитов от уровня марта. Автокредитов было одобрено чуть больше – 26,6% от показателей предыдущего месяца. Падение уровня кредитования произошло главным образом за счет заемщиков из пострадавших отраслей экономики, отмечают в НБКИ.
- Точно так же меньше займов получили люди с низким кредитным рейтингом – 12% от среднего уровня в 19% до апреля. Но выросло число выданных кредитов надежным заемщикам – с 63% до 79% в апреле.
- Одобрение кредита в текущих условиях зависит от многих факторов, говорит представитель E&Y Геннадий Шинин. В частности от политики конкретного банка, который может приостановить рассмотрение заявок от представителей пострадавших отраслей. Банки также повышают требования к минимальному сроку занятости на текущем рабочем месте.
- Спрос на кредиты резко упал с 30 марта по 5 апреля на 50,3%, но с середины апреля восстанавливается: с 13 по 19 апреля он вырос до 60,7% от показателя марта, писал РБК.
- С 20 марта по 6 мая банки реструктурировали долгов гражданам на 330 млрд руб., сообщил ЦБ. Это 2% розничного кредитного портфеля банков (всего на 1 апреля 18,3 трлн руб.). Россияне подали около 1,4 млн заявок на изменение условий кредитного договора из-за снижения доходов.
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