Банки перестали выдавать кредиты. Пострадавшие от коронавируса не имеют шансов 623 0 Экономика img_copyright

Российские банки отказывают в кредитах гражданам, которые работают в пострадавших от коронавируса отраслях экономики. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В частности, в апреле было одобрено лишь 20% заявок на кредит – минимальный уровень с 2017 года. Во многом это связано с тем, что с 20 марта по 6 мая банки реструктурировали долгов на около 330 млрд руб.