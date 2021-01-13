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Банки не хотят раскрывать причины отказа в кредитах. Это будет дорого им стоить
13 Января 2021 206 0 Экономика
Российские банки выступили против новой инициативы депутатов, которые требуют, чтобы банки раскрывали россиянам причины отказа в выдаче кредитов. Поправки в закон «О потребительском кредите», которые подготовили народные избранники, могут угрожать интересам банков и никак не помогут потенциальным заемщикам, заявили в Ассоциации банков России. По словам экспертов, банки опасаются нововведения, поскольку негласно во многих организациях действуют стоп-листы на выдачу кредитов в неблагополучных регионах или отдельным категориям граждан, как правило, с низкими доходами. Также жалобы клиентов могут привести к разбирательствам, каждое из которых обойдется банкам потенциально до 28 тыс. руб.
Банки против обоснованного отказа
- Банки выступают против поправок в закон «О потребительском кредите», которые обяжут их объяснять причину отказа в выдаче кредита. Как пишет РБК, Ассоциация банков России написала письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову с просьбой не менять существующих порядок выдачи кредитов.
- Законопроект, предложенный парламентом Калмыкии, должен быть рассмотрен в начале февраля. Он предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа», поскольку россияне часто даже не предполагают, что мешает им брать ссуды.
- Ассоциация банков России утверждает, что дополнительные знания ничего заемщикам не дадут, а вот у банков появятся новые риски. Во-первых, будет раскрыта коммерческая тайна, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. В результате заемщики поймут, как работают скоринговые модели. Во-вторых, банки имеют право отказывать, поскольку они получают деньги вкладчиков и берут на себя кредитные риски. Более того, у всех банков разные скоринговые модели и единого подхода не наблюдается.
- Банки считают, что это приведет к большому числу жалоб. Такие жалобы уполномочен рассматривать финансовый омбудсмен. Но его работу должны оплачивать банки. Рассмотрение спора, в случае если омбудсмен встанет на сторону заемщика, обойдет в 27,9 тыс. руб., а если жалоба будет признана необоснованной – 9,3 тыс. руб. Это большие финансовые издержки для банков.
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- Однако, как говорят эксперты, раскрытие скоринговых моделей может сильно ударить по репутации банков: в одних действует запрет на выдачу кредитов многодетным семьям с низким доходом, бывшим заключенным или матерям-одиночкам, в других – действует запрет на кредитование физлиц в бедных регионах, в третьих – вводятся временные ограничение на кредитование бизнеса и т.д. Поэтому банки не хотят раскрывать принципы, которыми они руководствуются при отказе в выдаче ссуды.
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