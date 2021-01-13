Банки не хотят раскрывать причины отказа в кредитах. Это будет дорого им стоить 206 0 Экономика

Российские банки выступили против новой инициативы депутатов, которые требуют, чтобы банки раскрывали россиянам причины отказа в выдаче кредитов. Поправки в закон «О потребительском кредите», которые подготовили народные избранники, могут угрожать интересам банков и никак не помогут потенциальным заемщикам, заявили в Ассоциации банков России. По словам экспертов, банки опасаются нововведения, поскольку негласно во многих организациях действуют стоп-листы на выдачу кредитов в неблагополучных регионах или отдельным категориям граждан, как правило, с низкими доходами. Также жалобы клиентов могут привести к разбирательствам, каждое из которых обойдется банкам потенциально до 28 тыс. руб.