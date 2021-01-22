Байден отказался от «перезагрузки» отношений с Путиным и велел готовить санкции 442 0 Политика

США не пойдут на «перезагрузку» отношений с Россией. Президент Джо Байден приказал спецслужбам подготовить доклад об отравлении Алексея Навального и кибератаках на американское правительство. Параллельно с этим в команде Байдена обсуждают санкции против российских госкомпаний и олигархов. Некоторые из них, по словам источников Reuters, могут нанести удар по финансовым интересам дружественных США стран.