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Байден отказался от «перезагрузки» отношений с Путиным и велел готовить санкции

22 Января 2021 442 0 Политика
Байден отказался от «перезагрузки» отношений с Путиным и велел готовить санкции

США не пойдут на «перезагрузку» отношений с Россией. Президент Джо Байден приказал спецслужбам подготовить доклад об отравлении Алексея Навального и кибератаках на американское правительство. Параллельно с этим в команде Байдена обсуждают санкции против российских госкомпаний и олигархов. Некоторые из них, по словам источников Reuters, могут нанести удар по финансовым интересам дружественных США стран.

«Перезагрузки» с Путиным не будет

  • Президент США Джо Байден не намерен повторять опыт Барака Обамы и предлагать России «перезагрузку» отношений. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники. Напротив, администрация президента готовит новые санкции в ответ на действия России.
  • Как писал Reuters, США могут ввести финансовые санкции и организовать кибератаки на российскую инфраструктуру. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден поручил разведсообществу провести полную оценку кибератак против SolarWinds, вмешательства в выборы 2020 года и использования химического оружия против оппозиционера Алексея Навального.
  • Конкретного списка санкций пока нет, но в администрации Байдена убеждены – меры должны привести к высоким потерям для России, в том числе финансовым и технологическим. В Атлантическом совете, который помогает разрабатывать санкции, мишенью для санкций видят Службу вешней разведки. Именно с этой структурой, как предполагают в США, работают российские хакеры, совершающие атаки на американскую инфраструктуру.
  • Однако представитель Совета Эдвард Фишман признает – санкции против госкомпаний и олигархов были бы более эффективными. Потому что символических мер уже не достаточно. «Надо, чтобы русские знали, что мы даем отпор», – подчеркнул Фишман.

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  • Одной из таких не символических мер может быть отключение страны от SWIFT, способное обрушить банковскую систему. Радикальную меру администрации Байдена предлагают в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Подобный шаг может ударить по дружественным США странам, но в команде Байдена к этому готовятся.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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