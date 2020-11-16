Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 НОЯ, 19:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 НОЯ, 19:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Газпром» теряет Южную Европу. Азербайджан вышел на рынок Европы

16 Ноября 2020 335 0 Экономика
«Газпром» теряет Южную Европу. Азербайджан вышел на рынок Европы

В 2020 году Азербайджан потеснил Россию на турецком газовом рынке и стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в страну. Теперь Баку нацелился на Евросоюз – после завершения Трансадриатического трубопровода (TAP) месторождение Шах-Дениз оказалось напрямую соединено с Южной и Западной Европой. Консорциум TAP AG объявил о готовности к началу поставок.

На одного конкурента больше

  • Впервые за последние 20 лет доля России на газовом рынке сократилась до 27,8%. Экспорт газа уже упал до 130 млрд за 9 месяцев и вряд ли уложится в план, предполагающий продажу 170 млрд кубометров. На этом фоне у российского газа появляется сильный конкурент – газ из Азербайджана.
  • О готовности начать поставки в Европу заявил консорциум TAP AG – компании-оператора Трансадриатического трубопровода, который соединяет месторождение Шах-Дених в Азербайджане с Южной и Западной Европой. По информации «Интерфакса», азербайджанской SOCAR принадлежит 20% в проекте, а британской ВР – еще 20%.
  • Трубопровод растянулся на 3,5 тыс. километров – от Баку до юга Италии. Он проходит через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Консорциум, построивший трубопровод, обещает изменить «энергетическую карту Каспийского региона» за счет соединения его запасов с Европой.
  • По части TAP – газопроводу TANAP – Азербайджан начал экспортировать газ в Турцию с конца 2019 года. По второй нитке газ пойдет из Турции в Италию.
  • Важно, что TAP повторяет в этом моменте несостоявшийся российский проект «Южный поток», часть которого стала «Турецким потоком» и пока замкнулась на турецком рынке. Проблемы у России возникли с Болгарией, которая не приняла российскую трубу после событий в Украине 2014 года.
  • В Европу Азербайджан собирается поставлять 10 млрд кубометров. Общая мощность газопровода при этом 16 млрд, но 6 млрд останутся в Турции. В ближайшем будущем мощности трубы увеличат до 20 млрд кубометров, чтобы больше газа качать в Европу.
  • До конца этого года первый газ из Азербайджана поступит в Европу, отмечают в консорциуме TAP AG. Вместе с тем, в пресс-релизе не отмечается, что Азербайджан обогнал проект России «Турецкий поток» и сделал его необязательным. Тем не менее, в Москве рассчитывают, что уже через год Россия начнет поставки газа в Европу через вторую ветку «Турецкого потока». Но все зависит от Венгрии и Сербии, которые должны построить газовые перемычки на границе.
  • Россия сможет доставлять до границы Сербии не более 15,75 млрд кубометров в год. От этого объема 3,5 млрд пойдет Болгарии, 2,5 млрд – Сербии, а 6 млрд – Венгрии. Еще 3,75 млрд кубометров предполагалось отправлять в Словакию или Австрию. Появление конкурента может скорректировать объемы и сильно повлиять на цены, которые по итогам 2020 года не превысят 120-130 долларов за тысячу кубометров.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Железный занавес» возвращается. Правительство ограничит заграничные поездки

«Железный занавес» возвращается. Правительство ограничит заграничные поездки
Экономика 1

«Роскосмос» сокращает сотрудников и зарплаты

«Роскосмос» сокращает сотрудников и зарплаты
Экономика

Путин «отпустит» Чубайса из «Роснано». На замену есть два кандидата

Путин «отпустит» Чубайса из «Роснано». На замену есть два кандидата
Политика 1

Россия продала и вывезла в Лондон более 220 тонн золота

Россия продала и вывезла в Лондон более 220 тонн золота
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде

На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде

На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск

На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск

Новости дня

19:01 Тарифы за вывоз мусора повысятся с июля 2021 года Тарифы за вывоз мусора повысятся с июля 2021 года
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:47 ВОЗ: одной вакцины недостаточно для борьбы с COVID-19 ВОЗ: одной вакцины недостаточно для борьбы с COVID-19
16:53 Онищенко назвал сроки прекращения эпидемии коронавируса в России Онищенко назвал сроки прекращения эпидемии коронавируса в России
16:21 Президент Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии Президент Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии
15:53 Появились новые правила для контактировавших с зараженными коронавирусом Появились новые правила для контактировавших с зараженными коронавирусом
14:39 Мишустин объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах Мишустин объяснил причины роста заболеваемости COVID-19 в регионах
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:42 Премьер России анонсировал реформу системы управления Премьер России анонсировал реформу системы управления

Узнай, страна!

17:08 На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде На «умном» участке ЦКАД-3 испытали первый российский беспилотный электрогрузовик на водороде
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
16:35 На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск На трассе «Холмогоры» открыли новый мост у въезда в Северодвинск
10:13 К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области К возведению крупного полимерного завода мирового уровня приступили в Иркутской области
13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей? ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
13 НОЯ, 09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
12 НОЯ, 18:33 Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
12 НОЯ, 18:10 Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области
12 НОЯ, 17:36 Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter