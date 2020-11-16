«Газпром» теряет Южную Европу. Азербайджан вышел на рынок Европы 335 0 Экономика

В 2020 году Азербайджан потеснил Россию на турецком газовом рынке и стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в страну. Теперь Баку нацелился на Евросоюз – после завершения Трансадриатического трубопровода (TAP) месторождение Шах-Дениз оказалось напрямую соединено с Южной и Западной Европой. Консорциум TAP AG объявил о готовности к началу поставок.