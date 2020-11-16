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«Газпром» теряет Южную Европу. Азербайджан вышел на рынок Европы
16 Ноября 2020 335 0 Экономика
В 2020 году Азербайджан потеснил Россию на турецком газовом рынке и стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в страну. Теперь Баку нацелился на Евросоюз – после завершения Трансадриатического трубопровода (TAP) месторождение Шах-Дениз оказалось напрямую соединено с Южной и Западной Европой. Консорциум TAP AG объявил о готовности к началу поставок.
На одного конкурента больше
- Впервые за последние 20 лет доля России на газовом рынке сократилась до 27,8%. Экспорт газа уже упал до 130 млрд за 9 месяцев и вряд ли уложится в план, предполагающий продажу 170 млрд кубометров. На этом фоне у российского газа появляется сильный конкурент – газ из Азербайджана.
- О готовности начать поставки в Европу заявил консорциум TAP AG – компании-оператора Трансадриатического трубопровода, который соединяет месторождение Шах-Дених в Азербайджане с Южной и Западной Европой. По информации «Интерфакса», азербайджанской SOCAR принадлежит 20% в проекте, а британской ВР – еще 20%.
- Трубопровод растянулся на 3,5 тыс. километров – от Баку до юга Италии. Он проходит через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Консорциум, построивший трубопровод, обещает изменить «энергетическую карту Каспийского региона» за счет соединения его запасов с Европой.
- По части TAP – газопроводу TANAP – Азербайджан начал экспортировать газ в Турцию с конца 2019 года. По второй нитке газ пойдет из Турции в Италию.
- Важно, что TAP повторяет в этом моменте несостоявшийся российский проект «Южный поток», часть которого стала «Турецким потоком» и пока замкнулась на турецком рынке. Проблемы у России возникли с Болгарией, которая не приняла российскую трубу после событий в Украине 2014 года.
- В Европу Азербайджан собирается поставлять 10 млрд кубометров. Общая мощность газопровода при этом 16 млрд, но 6 млрд останутся в Турции. В ближайшем будущем мощности трубы увеличат до 20 млрд кубометров, чтобы больше газа качать в Европу.
- До конца этого года первый газ из Азербайджана поступит в Европу, отмечают в консорциуме TAP AG. Вместе с тем, в пресс-релизе не отмечается, что Азербайджан обогнал проект России «Турецкий поток» и сделал его необязательным. Тем не менее, в Москве рассчитывают, что уже через год Россия начнет поставки газа в Европу через вторую ветку «Турецкого потока». Но все зависит от Венгрии и Сербии, которые должны построить газовые перемычки на границе.
- Россия сможет доставлять до границы Сербии не более 15,75 млрд кубометров в год. От этого объема 3,5 млрд пойдет Болгарии, 2,5 млрд – Сербии, а 6 млрд – Венгрии. Еще 3,75 млрд кубометров предполагалось отправлять в Словакию или Австрию. Появление конкурента может скорректировать объемы и сильно повлиять на цены, которые по итогам 2020 года не превысят 120-130 долларов за тысячу кубометров.
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