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Автомобиль в обмен на кредит под 100% годовых. Россияне отчаянно занимают деньги
21 Мая 2020 751 0 Экономика
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Кредиты под залог автомобиля становятся все более востребованными у россиян во время пандемии коронавируса и «нерабочих» дней, объявленных Путиным. С 6,5% в общем портфеле кредитов число таких займов увеличилось за апрель до 13,3%, говорится в исследовании «Столичного кредитного бюро» (СКБ). Подобные займы выдают микрофинансовые организации, ставка которых достигает 100% годовых.
Власти обрекают на кредиты
- Российские власти во главе с Владимиром Путиным живут по Мандельштаму: «под собою не чуя страны». В правительстве, по признанию министра труда и социальной защиты (нужное вычеркнуть) Котякова, не ожидали высокого спроса на получение 10 тыс. руб. на ребенка, но поток обращений составляет 40 тыс. в минуту (!). Брошенные президентом и его чиновниками россияне, лишенные работы и источников дохода в тяжелейший кризис, обращаются в микрокредитные организации за живыми деньгами.
- В обычных банках россиянам отказывают в кредитах – в марте были выданы рекордные 920 млрд руб., а в апреле – 439 млрд руб., что на 45% меньше апреля прошлого года. Кредиты не могут получить прежде всего представители пострадавших отраслей экономики – во многих банках на выдачу им денег установлен негласный запрет. Отказываются банки выдавать займы даже под залог авто – таких кредитов было выдано на 65 тыс. меньше, чем в марте: всего 16 тыс. Поэтому россияне вынуждены обращаться к последней финансовой надежде – МФО.
- МФО этому только рады: они увеличили выдачу кредитов под залог в апреле с 6,5% до 13,3%. В «Столичном кредитном бюро» поясняют это так: ситуация говорит о «растущей потребности населения в заемных деньгах и готовности накладывать на себя дополнительные кредитные обязательства по более высоким ставкам».
- В конце 2019 года средняя ставка по микрокредитам без обеспечения составляла до 350% годовых на 30 дней, а с наличием залога – до 99,4% на 365 дней, следует из статистики ЦБ. Всего в стране действует 1700 организаций, готовых дать в долг под высокие проценты. Они пользуются большой популярностью, поскольку доходы россиян падают рекордными темпами. По данным банков, в апреле они рухнули на 12% – и это только у зарплатных клиентов.
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