Автомобиль в обмен на кредит под 100% годовых. Россияне отчаянно занимают деньги 751 0 Экономика img_copyright

Кредиты под залог автомобиля становятся все более востребованными у россиян во время пандемии коронавируса и «нерабочих» дней, объявленных Путиным. С 6,5% в общем портфеле кредитов число таких займов увеличилось за апрель до 13,3%, говорится в исследовании «Столичного кредитного бюро» (СКБ). Подобные займы выдают микрофинансовые организации, ставка которых достигает 100% годовых.