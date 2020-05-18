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Антон Мороз: «Институт мастер-плана повысит уровень качества городской среды в России»

18 Мая 2020 415 0 Интервью и комментарии
Антон Мороз: «Институт мастер-плана повысит уровень качества городской среды в России»
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Переживаемый всеми нами кризисный период стимулирует к поиску новых путей развития в самых разных сферах. О самых современных подходах в градостроительстве «Капиталу страны» рассказал Антон Михайлович Мороз - вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Санкт-Петербургской ТПП, Почетный строитель России.

-Во многих странах в качестве инструмента, определяющего стратегию пространственного развития городов, используется мастер-план. В каких крупных городах России сегодня есть опыт применения этого инструмента?

- Самым ярким примером принято называть мастер-план города Перми. Но отмечу, что этот мастер-план разрабатывался с участием голландских специалистов и по европейским стандартам.

За последние 2-3 года российские архитектурные бюро демонстрируют достойные результаты в разработке мастер-планов, безусловно, с учетом мировой практики, но ориентируясь все-таки на ментальные особенности российских территорий.

Этот опыт уже имеют города Челябинск, Екатеринбург, Краснодар, Владивосток, Самара, города Московской области и другие. Кстати, в малых городах тема мастер-плана очень популярна. Думаю, это связано с тем, что небольшую территорию легче оценить и перепланировать, если это необходимо, чем крупный областной центр.

- Стратегию развития российских городов сегодня определяют их Генеральные планы. На основании именно этого нормативно-правового документа девелоперы получают разрешения на строительство на тех или иных участках городской территории. Мастер-план – это альтернатива генеральному плану или новый инструмент для его формирования и обновления?

- В настоящее время само понятие «мастер-план» отсутствует в градостроительном законодательстве. Этот институт в России не имеет нормативной правовой основы регулирования. Тем не менее, вопросами его развития в России и внедрения в систему организации территориального планирования сегодня занимаются архитекторы и эксперты по вопросам городской среды.

Предполагается, что мастер-планы будут существовать вместе с генеральными планами городов и станут основой разработки генпланов.

Разница в том, что генплан – это подробный, директивный документ территории для профессионалов. Мастер-план – это, скорее, концепция, стратегия развития города, более гибкий документ, который можно и нужно корректировать как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Мастер-план – это, своего рода, договор между основными стейкхолдерами: властью, бизнесом и жителями.

На основании мастер-плана принимаются параметры застройки с определением плотности и функции для каждой территории. Собственники участков и инвесторы получают прозрачные и понятные условия для инвестиций.

Также на основании предварительного комплексного исследования и социологических опросов возможно более точное определение целей и задач развития территории. Модернизация городской инфраструктуры, создание новых общественных пространств должно основываться на потребностях жителей города. Основная задача мастер-плана – создать условия устойчивого развития бизнеса и общества.

- Проекты Генпланов муниципальные власти выносят на общественное обсуждение, в котором участвуют специалисты в сфере строительства и архитектуры, представители строительного бизнеса. Проводятся публичные слушания, на которых жители высказывают свои предложения по преобразовании городской среды. Есть ли здесь принципиальные различия с формированием мастер-плана?

- В первую очередь, необходимо привлекать социологов и аналитиков из разных сфер жизни города для проведения всестороннего исследования, выявления преимуществ территории и существующих проблем, а также потребностей бизнеса и жителей.

Определение основных целей и задач, на основании которых будет выбрана приоритетная стратегия развития города, согласование между участниками договора (стейкхолдерами) основных подходов при разработке и итогового документа совершенно точно не должно проходить на заседаниях и в кабинетах чиновников. Меньше формализма, больше взаимодействия.

При обсуждении и принятии решений приоритет должен быть отдан не профессиональным лоббистам, а большинству представителей предпринимательства и гражданам.

Скорее всего в этом процессе стоит уйти от таких формальных процедур как публичные слушания. В городе может быть создан специальный сайт, где будут размещены для общего доступа опросники, результаты исследований и опросов, обсуждение предложений и прочего.

Сегодня, когда люди живут и работают с использованием смартфонов, стоит разработать специальное приложение. Обратите внимание, какое количество респондентов привлекают опросы в телеграмм-каналах. Это происходит потому, что человек, листая новости, натыкается на опрос из одного вопроса и трех-пяти вариантов ответа. В этом случае он готов потратить 20 секунд и принять участие в таком опросе. То есть должны быть использованы простые доступные формы и механизмы. Население готово принимать участие в решении важных вопросов, но нужно создать инструмент.

- Какую роль мастер-планы могут сыграть в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и нового приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»?

- Во-первых, путем организации процесса по разработке мастер-плана города мы сможем вовлечь большое количество жителей в решение вопросов территорий. Если власти пойдут по принципу открытого диалога, то показатель нацпроекта по вовлечению граждан в процессы формирования комфортной городской среды будет перевыполнен к 2024 году.

Во-вторых, цель института мастер-плана города заключается именно в повышении уровня качества городской среды. Это еще один показатель нацпроекта.

Мастер-план окажет самое положительное влияние на процесс вовлечения земельных участков в оборот, обеспечив оптимизацию существующего городского пространства и оптимальное расширение городских границ. Это позволит строить в нужном месте нужное количество жилья нужного потребителю формата.

В тексте доклада к заседанию Госсовета, посвященного вопросам реализации нацпроектов, который состоялся в ноябре 2018 года, институт мастер-плана назван одном из ключевых инструментов достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Какие организации и структуры в России сегодня способны создавать мастер-планы, которые могут использоваться как инструмент для привлечения инвестиций?

- Самыми профессиональными в этом вопросе, безусловно, являются профильные архитектурные бюро. Постоянное прочное взаимодействие профильных органов власти субъекта или муниципального образования с архитекторами позволят правильно оценить имеющиеся ресурсы и проблематику территории, потребности бизнеса и жителей, спрогнозировать тенденции на десятилетие вперед и даже скорректировать развитие негативных и позитивных тенденций. Архитекторы помогут в вопросах планирования и зонирования территории, грамотного размещения объектов транспортной инфраструктуры, объектов капитального строительства разного назначения и общественных пространств.

 

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Редакция "Капитала Страны"

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