«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру 334 0 Экономика

В России перестал действовать «абсолютный иммунитет единственного жилья» – впервые в современной истории у гражданина, признанного банкротом, отобрали квартиру и продали ее в счет погашения долгов. Это произошло сразу после того, как в апреле 2021 года Конституционный суд разрешил изымать у должников единственное жилье. Юристы предупреждают – теперь подобные случаи будут встречаться все чаще.