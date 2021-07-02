«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
2 Июля 2021 334 0 Экономика
В России перестал действовать «абсолютный иммунитет единственного жилья» – впервые в современной истории у гражданина, признанного банкротом, отобрали квартиру и продали ее в счет погашения долгов. Это произошло сразу после того, как в апреле 2021 года Конституционный суд разрешил изымать у должников единственное жилье. Юристы предупреждают – теперь подобные случаи будут встречаться все чаще.
Прецедент отъема жилья создан
- Первую квартиру у гражданина-банкрота отняли в счет долгов в Екатеринбурге, пишет «Коммерсант». В 2018 году Аркадий Поторочин был признан банкротом при наличии долгов на 21,4 млн руб. По его просьбе из конкурсной массы исключили его двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 147 квадратных метров, которая была его единственным жильем.
- Поскольку в стране действовал «иммунитет единственного жилья», суд Свердловской области удовлетворил его просьбу. Через год кассация отправила на пересмотр это решение: у Поторочина не оказалось другого имущества, кроме квартиры. Кредиторы потребовали заменить пятикомнатную квартиру на однокомнатную площадью 31,7 квадратных метра. Они апеллировали к тому, что у должника нет супругу и детей.
- Суд после рассмотрения решил, что однокомнатная квартира будет «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека». Между тем в апреле 2021 года Конституционный суд разрешил изымать у должников единственное жилье и все попытки Поторочина оспорить решение суда не увенчались успехом.
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- По словам юристов, это первый в истории случай отъема единственного жилья у гражданина-банкрота. Они предупреждают – дальше эта практика будет набирать обороты. Дело Поторочина специалисты называют «первой ласточкой, за которой должны полететь стаи со всех уголков страны». В то же время партнер MGP Lawyers Денис Быканов говорит, что в развитых странах нет иммунитета единственного жилья. «Иначе можно вложить все деньги во дворец и получить защиту от кредиторов», – отмечает он.
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