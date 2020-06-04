Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования 554 0 Общество img_copyright

Власти России настоятельно рекомендовали россиянам не выезжать на отдых за границу, обратив внимание на российские курорты. Но ни санатории ни туристы оказались не готовы к слишком жестким правилам, навязанным Роспотребнадзором и местными органами самоуправления, которые являются трудновыполнимыми и превращают отпуск в содержание в обсерваторе.