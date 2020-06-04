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Коронавирус
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Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования

4 Июня 2020 554 0 Общество
Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования
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Власти России настоятельно рекомендовали россиянам не выезжать на отдых за границу, обратив внимание на российские курорты. Но ни санатории ни туристы оказались не готовы к слишком жестким правилам, навязанным Роспотребнадзором и местными органами самоуправления, которые являются трудновыполнимыми и превращают отпуск в содержание в обсерваторе.

  • Из-за жестких рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаториев, российские курорты оказались не готовы к приему туристов. Так, из 80 комплексов начать работу смогли только 34, еще 13 объектов откроются до 20 июня, а 18 санаториев смогут выполнить требования ведомства только к 1 июля.
  • По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, санатории вынуждены возвращать деньги тем туристам, которые не захотели отложить отпуск на более поздний срок, что уменьшает количество бронирований и сводит на нет целесообразность открытия, так как загрузка санаториев варьируется от 10 до 50%.
  • Одной из главных проблем стало требование Роспотребнадзора размещать туристов только при наличии справки об отсутствии которонавируса, полученной не позже чем за 48 часов до размещения, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. Учитывая стоимость тестирования в размере до 3 тыс. рублей на человека, это слишком удорожает отпуск и является одним из факторов отказа от бронирования.
  • Также, слишком жесткие санитарные требования превратили российские санатории практически в обсерваторы, где туристы оказываются лишены элементарных развлечений, таких, как возможность пойти на пляж, анимация, поход в ресторан или прогулка по городу, и вынуждены фактически сидеть взаперти. 
  • По мнению Тюриной, которым она поделилась с Интерфаксом, россиянам проще добраться до курортов на личном транспорте, минуя проверку необходимых справок на вокзалах и в аэропортах, и разместиться в частном секторе, для которого не предусмотрено никаких ограничений. 
  • Также более мягкие правила предусмотрены и для курортных отелей, которым разрешат открыться с 1 июля. Владельцы отелей и гостиниц могут размещать туристов не требуя справок об отсутствии коронавируса, а также не обязаны еженедельно тестировать персонал на коронавирус, что санатории обязаны делать за свой счет, тратя на тесты сотни тысяч рублей. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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