8 млрд долларов на падение рубля. Западные инвесторы решили свалить «деревянного» 318 0 Экономика img_copyright

Западные инвесторы не верят в перспективы российской валюты и спешат заработать на ее обвале. Они увеличили ставку на падение рубля с 2 до 8 млрд долларов за прошедший месяц. Точно такой же трюк спекулянты провернули с турецкой лирой, которая упала в апреле до минимумов к доллару.