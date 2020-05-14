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8 млрд долларов на падение рубля. Западные инвесторы решили свалить «деревянного»
14 Мая 2020 318 0 Экономика
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Западные инвесторы не верят в перспективы российской валюты и спешат заработать на ее обвале. Они увеличили ставку на падение рубля с 2 до 8 млрд долларов за прошедший месяц. Точно такой же трюк спекулянты провернули с турецкой лирой, которая упала в апреле до минимумов к доллару.
Рано или поздно упадет
- Иностранные банки, их российские «дочки» и инвесторы продали в апреле на Московской бирже 108,9 млрд руб. и тем самым продолжили мартовскую распродажу, побившую рекорд 2014 года в 389,5 млрд руб. Об этом Центробанк пишет в «Обзоре рисков финансовых рынков». Также нерезиденты распродавали российские акции и корпоративные облигации – после падения цен на нефть их надежность стала сомнительной.
- Всего, по данным ЦБ, иностранцы избавились от акций российских компаний на 12 млрд руб. и корпоративных бондов на 8,8 млрд руб. Однако вложили 59,4 млрд руб. в госдолг России – Облигации федерального займа (ОФЗ).
- На рынке свопов – сделок с обратным обменом через определенный срок, инвесторы увеличили длинные позиции на ослабление рубля с 2 до 8 млрд долларов. Когда нефть дорожала, нерезиденты, напротив, через инструменты кэрри-трейд ставили на укрепление рубля и зарабатывали на этом. Сейчас, как пишет ЦБ, позиция на девальвацию российской валюты достигла рекорда за последние годы.
- Центробанк сопротивляется иностранным инвесторам и поддерживает курс рубля, продавая ежедневно из резервов 12-20 млрд руб. Небольшой спрос на валюту помогает рублю оставаться более-менее стабильным, поскольку бизнес не работает и поставки импорта рухнули.
- Помогают ЦБ и российские банки, которые продают валюту. На начало года у них было 17 млрд долларов на счетах. Но в начале апреля у банков оставалось только 9,4 млрд долларов. Все это рано или поздно приведет к падению рубля, который в апреле укрепился на 5,07% к доллару и на 5,8% к евро после девальвации в марте.
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