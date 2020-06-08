35 млн россиян под угрозой увольнения. Какие работники наиболее уязвимы 210 0 Общество img_copyright

Эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на бизнес. Эксперты ожидают роста количества безработных в России до 8 млн человек к концу года, без денег останется треть малого бизнеса и 15-20% среднего, а две трети россиян не имеют никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС подсчитали, что около 35 млн работников в стране находятся под угрозой увольнения.