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35 млн россиян под угрозой увольнения. Какие работники наиболее уязвимы
8 Июня 2020 210 0 Общество
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Эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на бизнес. Эксперты ожидают роста количества безработных в России до 8 млн человек к концу года, без денег останется треть малого бизнеса и 15-20% среднего, а две трети россиян не имеют никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС подсчитали, что около 35 млн работников в стране находятся под угрозой увольнения.
- Специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провели собственное исследование и выяснили, что порядка 35 млн работников в России находятся под угрозой увольнения, сокращения зарплат или потери дохода из-за влияния коронавируса на бизнес и экономику. Эта цифра составляет 49,7% от всех работающих россиян.
- А наиболее уязвимыми эксперты назвали самозанятых и индивидуальных предпринимателей; сотрудников, занятых в таких сферах, как транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, и развлечения; работников, получающих "серые зарплаты, а также сотрудников с оплатой труда ниже прожиточного минимума или работающих не полный день.
- Согласно данным отчета, больше всего ущерба от коронавируса получили 63% работников наиболее пострадавших отраслей, где занят почти каждый третий трудящийся в России; половина работников с неустойчивой занятостью, к которым относятся порядка 30,5% работников в России; а также каждый пятый самозанятый.
- Эксперты уверяют, что на уязвимость сотрудников влияют такие показатели, как пол, возраст, уровень образования и место проживания. Так, среди сотрудников до 30 лет доля уязвимых составляет 57%, а 63% из них - женщины. Среди группы работников от 30 до 39 лет уровень уязвимости составляет 50,3%, а для сотрудников старше 60 лет он снижается до 48,1%.
- Для уязвимости сотрудника важно и место его проживания. Если работник проживает в областном центре, то уровень его уязвимости достигает 54,4%, а наименьший он у работников села - 44,5%.
- Что касается уровня образования, то наиболее уязвимы те сотрудники, которые имеют только среднее образование. Среди них уровень уязвимости достигает 64,6%. Наиболее защищенными являются работники с высшем профессиональным образованием, уровень уязвимости которых составляет 39,5%.
- Причем по данным Министерства труда, которые приводит РБК, увольнения больше всего затронут работников, занятых в непродовольственной торговле, авиаперевозках, работающих в гостиницах, сферах питания, культуры и развлечений. А наиболее часто увольнениям подвергаются административно-хозяйственные отделы, обслуживающий персонал, специалисты по маркетингу и рекламе, финансам и бухгалтерии.
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