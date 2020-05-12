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10 тысяч рублей на ребенка. 7 условий получения и инструкция

12 Мая 2020 9480 3 Экономика
10 тысяч рублей на ребенка. 7 условий получения и инструкция
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Вместо 10 тыс. руб. на каждого гражданина в апреле, мае и июне, как советовали лучшие российские экономисты, президент Владимиру Путин выдал всего 10 тыс. руб. на одного ребенка. Несмотря на это, помощь могут получить 22 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно, а значит, и их семьи. До этого материальные выплаты власти предусматривались также только для детей или в виде пособий по уходу за ними. Поэтому пособие в 5 тыс. руб. на ребенка до 3 лет стало самой востребованной мерой поддержки у россиян в условиях коронавируса, сообщал портал стопкоронавирус.рф. Теперь такой мерой будет выплата на детей в размере 10 тыс. руб. Рассказываем о семи условиях получения денег и приводим подробную инструкцию.

Правительство России выставило семь условий выплаты 10 тыс. руб. на ребенка:

  1. Возраст от 3 до 16 лет (16 лет может исполниться до 1 июля 2020 года);
  2. Родители и ребенок должны быть гражданами России и обязаны проживать на территории государства (это отсекает среднеазиатских «россиян», получивших паспорта ради пособий, пенсий и прочих выплат и живущих у себя в Средней Азии);
  3. Заявление будет подано с 12 мая 2020 года по 1 октября 2020 года;
  4. Заявление будет подано через сайт Госуслуг или личном кабинете ПФР;
  5. В заявлении будет просьба о выплате, другие справки не нужны, в том числе о доходе и уровне дохода;
  6. Выплата будет произведена всего один раз в размере 10 тыс. руб.;
  7. Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года: три дня будет происходить рассмотрение заявки, еще два уйдут на саму выплату.

Как оформить выплату 10 тыс. руб. на ребенка?

  • Нужно зайти на сайт gosuslugi.ru, затем во вкладку «Услуги»;
  • в поиске нужно вбить «Пенсионный фонд» и открыть список услуг Фонда;
  • в самом низу есть раздел «неэлектронные», в котором находится услуга «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет»;
  • на этой станице нужно заполнить заявление, в том числе от вас потребуют указать номер счета, на который вам переведут средства.

Что дальше?

Выплаты начнутся с 1 июня. До этого времени придется ждать. Или пытаться пробиться на сайт и заполнить заявку. После объявления Путина о выплатах на детей сайт госуслуг часто недоступен и лежит.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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20:02, 13.05 0 0
Раиса:

Интересно а кто не сможет не успеет подать на выплаты через госусл не получит вобще???????сайт ведь не работает перегружен

19:44, 13.05 0 0
Александр:

Да просто народ настолько с голоду умирал, все остальные меры - фуфло (например отсрочку кредита получить почти невозможно), что за этой костью готов круглосуточно на сайте сидеть пробовать или в пенсионке готовы по 10 часов очередь отстоять лишь бы денег на еду получить!

16:53, 13.05 0 1
Татьяна:

На портале госуслуги принимают заявления на детей кто родился после 11 мая 2004 года, мой сын родился 4 мая 2004 года, до 1 июля еще 1,5 месяца, а заявление на него оформить нельзя

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